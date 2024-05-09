Sainz: "Norris ilk F1 galibiyeti için Miami GP'de şanslı olmayı hak etti"

110 grand prix startı ve 16 podyum finişinin ardından McLaren pilotu Norris, Haas pilotu Kevin Magnussen ile Williams pilotu Logan Sargeant arasındaki kazanın ardından güvenlik aracı periyodundan faydalanarak Pazar günü ilk F1 yarışını kazandı.

Norris, ana rakipleri güvenlik aracı devreye girmeden önce yaptıkları ilk ve tek pitstoplarını yapmaya başladıklarında dördüncü sıradaydı.

Rakipleri durduktan sonra lider olan McLaren pilotu, yarışın ilk lideri Max Verstappen'in güvenlik aracı tarafından yavaşlatılması sayesinde pite girebildi ve yine ilk sırada yer aldı.

Ferrari pilotu Sainz güvenlik aracından faydalanamayan bir diğer pilottu ve bir tur sonra pite girmiş olsaydı yarışı "kazanabileceğini" düşünüyordu.

Ancak İspanyol sürücüye göre, "şanslı" koşullar Norris'in zaferine gölge düşürmedi çünkü Ferrari sürücüsü, rakibinin galibiyeti tamamen hak ettiğini düşünüyordu.

Sainz, "Bence şans hak edenlere gelir. Lando bu hafta sonu ilk yarışını kazanmak için birazcık şansı hak edenlerden biri."

"Biz pilotlar, kimin yarış kazanmayı hak ettiğini ve kimin yarış kazanacak seviyede sürdüğünü biliyoruz. Ve hepimiz Lando'nun yarış kazanmak için sürdüğünü biliyoruz. Ve sonunda kazandığında hepimiz onun adına mutlu oluyoruz." dedi.

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Norris'in 2019 ve 2020 sezonlarında McLaren'de takım arkadaşı olan Sainz, arkadaşı ve rakibinin bir süredir bir yarış galibi gibi sürdüğünü söyledi.

Norris, Çin GP'sindeki ikincilik de dahil olmak üzere bu yıl iki kez podyuma çıkmıştı.

Sainz, "F1'de Lando'nun bir yarış kazanmış olması sadece bir şans faktörüdür. Ama üst üste pek çok yarıştır bir yarış galibi gibi sürüyor. Ve bu galibiyeti hak ediyor. Şans ya da şanssızlık, fark etmez."

"O bir yarış galibi. Ve bunun onun için gelme zamanı gelmişti. Ve insanlar en iyi araca sahip olmadıklarında bazen biraz şansa ihtiyaç duyduklarını kabul etmeliler." dedi.

Norris yarış sonrası basın toplantısında serbest pit stop olmasaydı yarışı kazanmanın zor olacağını itiraf etti: "Zor olurdu. İki Ferrari'yi, bir Red Bull'u ve Oscar'ı [Piastri] geçmem gerekirdi."

Miami'de Norris'in ardından ikinci olan üç kez şampiyon Verstappen, Britanyalı'nın sözünü keserek şunları ekledi: "Yani, her zaman eğer, eğer, eğer, değil mi? Halamın bıyıkları olsa amcam olurdu."

"Yani, evet, yarış böyle bir şey. Bazen işinize gelir, bazen gelmez."