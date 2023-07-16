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Sainz: "Norris ile aramız harika"

Carlos Sainz, eski takım arkadaşı Lando Norris ile arasının hiç olmadığı kadar iyi olduğunu söyledi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, Alex Albon, Williams Racing, Lando Norris, McLaren, Nico Hulkenberg, Haas F1 Team, on the grid with Grid Kids

Lando Norris ve Carlos Sainz, McLaren'da iki yıl birlikte yarıştılar ve aralarının çok iyi olduğu her zaman için bilenen bir şeydi.

Pist üstünde birbirleriyle sıkı bir mücadeleye giren ikili, pist dışında çok iyi anlaşıyordu ve bu da sonuçlara yansıyordu.

Takım, ikilinin birlikte yarıştığı yıllarda, sürekli olarak çifte puanlar kazanıyordu ve bu da şampiyonada yükselmelerine büyük rol oynuyordu.

Sainz'ın Ferrari'ye adım atmasıyla bu ilişki sona erdi ancak birbirleriyle çok iyi anlaşmaya devam ediyorlar.

İngiliz Express Sport'a verdiği bir röportajda Norris ile olan mevcut ilişkisi hakkında konuştu: 'İlişkimiz her zamankinden daha güçlü."

"Bence artık takım arkadaşı olmamak sürücüler arasındaki baskıyı ve rekabeti azaltıyor."

"Aynı araç ve takımla yarıştığınızda, sizinle aynı aracı kullanan diğer tek sürücüyü yenmek istiyorsunuz, ki bu çok doğal."

"Ancak artık takım arkadaşı olmadığımız için birbirimizi görmeye devam ediyoruz ve aramızdaki bu tür bir rekabetin olmadığını bilerek daha da rahat hareket ediyoruz."

"Birlikte golf oynuyoruz ve ara sıra yemeğe çıkıyoruz."

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