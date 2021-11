Sainz: "Neredeyse limitte olduğumu hissediyorum"

Bu yıl takım değiştiren neredeyse tüm sürücüler, çok iyi bilmedikleri yeni araçlara adapte olmakta zorluk çektiler. Fakat Carlos Sainz, genel olarak Ferrari SF21'e, Daniel Ricciardo'nun McLaren MCL35M'e, Sebastian Vettel'in Aston Martin AMR21'e veya Sergio Perez'in Red Bull RB16B'ye yaptığından daha çabuk adapte oldu.

Belki bu listeye Fernando Alonso da eklenebilir ancak onun durumu biraz farklı görünüyor çünkü iki kez dünya şampiyonu, son iki sezonda F1'de yarışmadı.

Diğer tarafta Sainz, Ferrari'ye hemen iyi şekilde adapte olduğu gibi, kısa sürede "geleceğin şampiyonu" olarak görülen Ferrari'nin genç yeteneği Charles Leclerc'le benzer bir tempo yakaladı.

The Race'e konuşan Sainz, Ferrari SF21'e büyük oranda alıştığını ve artık çoğu zaman limitte olduğunu söyledi.

Sainz, "Meksika'da attığım her bölüm, katıldığım her seans ve pistte olduğum her an gayet iyiydi. Bir şey söylemesi zor ama son zamanlarda, %100 olmadığım hafta sonlarında bile limitlere ilk yarıda olduğumdan daha yakındım."

"Bu, iyi bir haber ve şimdi her hafta sonu bu şekilde hissetmek istiyorum."

"İlk antrenman seanslarında bunu daha çok hissediyorum. Bazen hafta sonları ilk antrenman seansında aracın pistteki performansına çok şaşırıyorum. Ferrari'nin belirli bir pistteki davranışının, McLaren'da hatırladığımdan çok farklı olduğunu ve hem sürüş, hem de psikolojik olarak her şeyi baştan düşünmem ve yaklaşımımı yeniden gözden geçirmem gerektiğini görüyorum."

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Charles Leclerc, Ferrari SF21 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

"Şimdi ise birinci ve ikinci antrenman seansında her şeyin daha doğal olduğunu söyleyebilirim. Bu sayede cuma ve cumartesi günleri biraz daha az çaba sarf etmem gerekiyor." dedi.

The Race'in analizlerine göre Sainz, sezonun ilk beş yarışında, her hafta sonu takım arkadaşından daha gerideydi ve ortalama olarak hızı Leclerc'ten %0,31 daha kötüydü.

Sonraki beş yarışta İspanyol sürücü, farkı %0,13'e indirdi. Rusya ve Türkiye yarışlarında Ferrari, motor değişikliğine gitti, bu da sıralama sonuçlarını etkilemiş oldu. Katar'da da Leclerc'in şasisi hasar gördüğü için sonuçlara doğrudan etkisi oldu. Sonuç olarak, bu yarışlardaki sonuçlar gösterge niteliği taşımıyor.

11. ve 14. yarışlar arasında (Rusya Grand Prix'si hariç) Sainz neredeyse takım arkadaşıyla aynı seviyedeydi ve 17. ve 19. yarışlar arasında ise (Türkiye ve Katar hariç) hızı sadece %0,056 daha kötüydü.

Carlos, "Charles gibi bir takım arkadaşına ve referans noktasına sahip olduğunuzda, her hafta sonu araçtan her şeyi çıkardığını bilirsiniz. Böyle bir referans baz alındığında, tüm hafta sonu boyunca eğer biraz öndeysem, limitlere oldukça yakın olduğumu biliyorum."

"Meksika'da direksiyona geçtiğimde, hemen rahat kendimi rahat hissettim ve yarış esnasında lastiğin aşınmasına bağlı olarak sürüş tarzımı değiştirebildim. McLaren'da da sık sık böyle davranmak zorunda kaldığımı, sürüş tarzımı viraja ve lastiğin davranışına göre uyarladığımı hatırlıyorum. Meksika'da bunu tam olarak istediğim zaman, istediğim yerde yaptığımı hissediyorum ve bu bana iyi bir avantaj getirdi."

"Sanırım bu, geride kalan yarışlarla alakalıydı ve her şeye giderek daha fazla alıştım. Ancak maksimuma ulaşamadığım yarışlarda bile yakın olduğunu düşünüyorum. Austin'de durum böyleydi ama Sochi'de de iyi bir iş çıkardım. Genel olarak, yavaş yavaş istenilen seviyeye yaklaştığımı hissediyorum: Sezon başında yapılan çalışmalar meyvelerini veriyor." dedi.

Carlos Sainz Jr., Ferrari Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images