Sainz: "Mutluyum çünkü bizden daha hızlı araçlarla savaştık"
Carlos Sainz, beşinciliğin Ferrari için beklenmedik bir sonuç olduğunu kabul ediyor.
Ferrari, Zandvoort'a podyum hedefiyle gelse de, hafta sonu boyunca iyi tempo yakalamakta zorlandı.
Buna karşılık Carlos Sainz, çok iyi bir pazar günü geçirdi ve hatalardan uzak durarak beşinci olmayı başardı. Bu da İtalyan ekip için bir tür hasar sınırlama oldu.
Fakat Sainz'ın bu sonuca ulaşması kolay olmadı çünkü son bölümde hem Lewis Hamilton hem de Lando Norris kendisine yoğun baskı kurdu.
Sainz yarıştan sonra Sky Sport F1 mikrofonlarına yaptığı açıklamada, "Son bölümdeki sorun başka lastiğimizin kalmamasıydı."
"Çok kullanılmış bir geçiş lastiğiyle yarışmak zorunda kaldık, bu lastiği dün sıralama turlarında kullanmıştık ve çok aşınmıştı."
"Yedi turluk stintin çok zor olacağını biliyorduk ve öyle de oldu. Fakat en azından Hamilton'ı geride tutmayı başardım. Bu iyi bir sonuç çünkü lastikler bitmişti." dedi.
Carlos Sainz, Ferrari SF-23
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Sainz, yarış boyunca kendisinden daha hızlı isimlere karşı mücadele ettiğini söyledi.
"Bu hafta sonu her şeyden en iyi şekilde faydalandığımı düşünüyorum."
"Tüm yarış boyunca bizden çok daha hızlı araçlarla mücadele ettik. Yarışın başındaki karmaşık koşullarda bile fark yarattık."
"Yarışın ilk bölümü bizi iyi bir konuma getirdi. Fakat podyum mücadelesi biraz tesadüfi oldu çünkü tempo açısından bizden çok uzaktaydı."
"Bu hafta sonu bizden çok daha hızlı isimlerle mücadele ettiğim için mutluyum."
Şimdi sırada Zandvoort'un tam tersi bir yapıya sahip Monza var.
İspanyol pilot, "Özellikle Spa'daki performanstan sonra Monza için daha iyimserim."
"Singapur veya Zandvoort gibi pistlerde sıkıntı yaşayacağımızı biliyoruz. Fakat şu noktada Monza'da daha iyi bir sonuç almayı bekliyorum." dedi.
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