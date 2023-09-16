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Sainz: "Mücadele çok yakın geçecek"

Ferrari pilotu Carlos Sainz, cuma gününün ardından hem pole pozisyonu hem de galibiyet savaşının yakında geçeceği görüşünde.

Kemal Şengül
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Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Ferrari, Singapur'daki antrenman seanslarında şaşırtıcı şekilde hızlıydı ve hafta sonunun kalanı için bazıları tarafından "favori" olarak görülmeye başladı.

Sainz, cuma gününün ardından hızlı olduklarını kabul etti ve şöyle devam etti: "Elbette buna şaşırdığımı söyleyebilirim fakat aynı zamanda Singapur'a her zaman her şeye açık olmalısınız."

"Geçmişte Cumartesi günkü pistte çok garip performanslar gördük, çünkü çok özel bir pist."

"Şimdiye kadar, aracımıza iyi uyuyor gibi görünüyor. Yani iyi görünüyor. Ancak pist çok değişecek çünkü yol tutuş artacak."

"Her şey yarın için kimin en iyi ayarı bulacağıyla ilgili."

Sainz şöyle devam etti: "Görünüşe bakılırsa buraya güncelleme getiren pek çok takım var."

"Bu yüzden yarın onları daha iyi anlayıp, daha fazla performans bulacaklarını söyleyebiliriz."

"Biz herhangi bir şey getirmedik, sadece sahip olduklarımız üzerinde küçük bir değişiklik yaptık. Burada aracımızı anlamaya odaklanıyoruz."

"Bu tür bir pistte denemek istediğim birkaç ayar test ettik ve görünüşe göre işe yaradı.  Bakalım yarın iyi bir tur daha atabilecek miyiz?"

Red Bull cuma günü en büyük hayal kırıklığını yaşayan takımdı.

Sainz bu konuda, "Hayır, yarış temposuna baktığınızda buna inanmıyorum."

"En güçlü araç onlar gibi görünüyor, bu yüzden tek turdaki sorunu çözdüklerinde pole için mücadele edecekler. Umarım biz de bu mücadelenin içinde olabiliriz."

"Fakat aynı zamanda Aston, McLaren ve Mercedes de mücadelenin içinde olacak gibi görünüyor. Dolayısıyla yarın oldukça heyecanlı bir gün olacak."

"Umarım en iyisini elde edebiliriz." dedi.

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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Canlı anlatım: Singapur GP 3. antrenman seansı

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