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Formula 1 / Son dakika

Sainz: "Motor durunca, günün benim için bittiğini düşündüm"

Ekleyen:
, Editör

Ferrari pilotu Carlos Sainz, ilk bölümde yolda kalmasının ardından, seansın kendisi için bittiğini düşündüğünü kabul ediyor.

Sainz: "Motor durunca, günün benim için bittiğini düşündüm"

Carlos Sainz, sıralama turlarının ilk bölümünün sonuna doğru aniden yolda kaldı ve motorun stop ettiği görüldü.

İspanyol pilot, aracı tekrar çalıştırıp garaja geldi fakat zaman turunu geliştiremedi ve ikinci bölüme kalırken 15. sıradaydı.

Son bölümde Charles Leclerc'ten epey yavaş kalıp sekizinci olan Sainz, "Elbette bu noktada olduğum için mutluyum. Çünkü her şeyde önce o an, o durumu yaşadıktan sonra tüm aracın kapandığını ve benim için seansın erkenden bittiğini düşündüm. Bu yüzden son bölümde olmamız başlı başına zaten iyi bir sonuç."

"Genel anlamda benim için çok olumlu bir hafta sonu oldu ve işlerin gidişatından oldukça memnunum. Bütün hafta sonu araçtan en iyisini aldım ve elimden geldiğince zorlamaya çalıştım. Biliyorsunuz, takımı ve aracı yeni yeni tanıyorum, ancak üçüncü bölümdeki son turum plana göre gitti."

"Sadece araçtan son birkaç ondalığı nasıl çıkaracağımı tam olarak bilmiyordum ve işe yaramadı. Yine de üçüncü bölümdeki turumun, şimdiye kadar kendi adıma çok iyi geçen hafta sonuyla ilgili şeyleri mahvetmesine izin vermeyeceğim." dedi.

Orta gruptaki mücadele epey yakın göründü ve yarış temposunda da yine yakın bir savaş olması bekleniyor.

Sainz, yarış temposunda diğerlerinden biraz daha yavaş olacakları görüşünde.

"Grup çok yakın. Yarış temposu anlamında, diğerlerinin bize karşı biraz avantajlı olduğunu düşünüyorum. Yine de iyi bir sıralama seansı çıkardık ve iki araç da ilk sekize girdi."

"Daha iyi bir turla biraz daha önde olmalıydım. Fakat sonuç bu. Şu anda yarın iyi bir şansımız olduğunu ve stratejiyle iyi bir iş çıkarabileceğimizi düşünüyorum. Bence güçlü bir sonuç elde edebiliriz."

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Editör Kemal Şengül

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