Sainz, motor değişikliği nedeniyle 5 sıra grid cezası aldı!

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FIA, Brezilya'daki ilk antrenman seansı öncesinde yayınladığı bültende Sainz'ın aracına yeni bir içten yanmalı motor takıldığını doğruladı.

Bu sezon 6. motoruna geçiş yapan Sainz, böylece otomatik olarak 5 sıra grid cezası aldı.

Bu ceza Sprint yarışında değil, geçen sene Lewis Hamilton'da olduğu gibi Pazar günkü yarışta uygulanacak.

Sainz, Cumartesi günkü Sprint yarışını bitirdiği pozisyona göre ana yarış için 5 sıra geriye düşecek ancak Sprint yarışı için grid pozisyonunda bir değişiklik olmayacak.

Bu hafta sonu, şu ana kadar yeni motora geçen tek isim Sainz oldu. Sainz ayrıca, Alfa Romeo pilotları Valtteri Bottas ve Zhou Guanyu gibi yeni egzoz sistemine geçiş yaptı.

Carlos Sainz, Ferrari at press conference Photo by: Motorsport Images

Bu ceza, Ferrari'nin Red Bull'un art arda 9 yarışı kazanma serisini bozmak istemesi nedeniyle kötü oldu. Ferrari, tam dört aydır F1 zaferi elde edemedi. En son galibiyet Avusturya GP'de Charles Leclerc ile gelmişti.

Sainz, Perşembe günkü basın toplantısında Meksika'da yaşadıkları düşüşün tek seferlik olduğunu ve Brezilya'da her şeyin normale dönmesini beklediğini söylemişti.

Sainz, "Bu sene boyunca kuru zeminde performans açısından hiç bu kadar geride kalmamıştık, bu yüzden Meksika'da her şeyi doğru yapmadığımız oldukça açık."

"Bunun motor, araç, denge ya da lastikler, her neden kaynaklandığının önemi yok. Açık bir şekilde bir şeyler çalışmıyordu. Artık Brezilya ve Abu Dhabi'ye odaklanıyoruz. Sezon bitmeden istediğimiz performansa dönmek önemli olacak."

"Red Bull ve Mercedes ile yeniden podyum mücadelesi vermek istiyoruz. Ön tarafta çok ilginç bir mücadele olduğunu düşünüyorum ve araçtan öğrenebileceğim ve gelecek yıla hazırlanabileceğim sorunsuz hafta sonları geçirmeye devam ediyorum." demişti.