Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Önceki / Canlı anlatım: Brezilya GP 1. antrenman seansı Sonraki / Brezilya GP: 1. antrenman seansının lideri Perez, ilk altı 0.2 sn içerisinde!
Formula 1 / São Paulo GP Haberler

Sainz, motor değişikliği nedeniyle 5 sıra grid cezası aldı!

Carlos Sainz, Ferrari'nin Brezilya GP öncesinde aracına yeni bir güç ünitesi takması nedeniyle yarış için 5 sıra grid cezası aldı.

Luke Smith
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Abdullah Çelik
Sainz, motor değişikliği nedeniyle 5 sıra grid cezası aldı!
Haberi dinle

FIA, Brezilya'daki ilk antrenman seansı öncesinde yayınladığı bültende Sainz'ın aracına yeni bir içten yanmalı motor takıldığını doğruladı.

Bu sezon 6. motoruna geçiş yapan Sainz, böylece otomatik olarak 5 sıra grid cezası aldı.

Bu ceza Sprint yarışında değil, geçen sene Lewis Hamilton'da olduğu gibi Pazar günkü yarışta uygulanacak.

Sainz, Cumartesi günkü Sprint yarışını bitirdiği pozisyona göre ana yarış için 5 sıra geriye düşecek ancak Sprint yarışı için grid pozisyonunda bir değişiklik olmayacak.

Bu hafta sonu, şu ana kadar yeni motora geçen tek isim Sainz oldu. Sainz ayrıca, Alfa Romeo pilotları Valtteri Bottas ve Zhou Guanyu gibi yeni egzoz sistemine geçiş yaptı.

Carlos Sainz, Ferrari at press conference

Carlos Sainz, Ferrari at press conference

Photo by: Motorsport Images

Bu ceza, Ferrari'nin Red Bull'un art arda 9 yarışı kazanma serisini bozmak istemesi nedeniyle kötü oldu. Ferrari, tam dört aydır F1 zaferi elde edemedi. En son galibiyet Avusturya GP'de Charles Leclerc ile gelmişti.

Sainz, Perşembe günkü basın toplantısında Meksika'da yaşadıkları düşüşün tek seferlik olduğunu ve Brezilya'da her şeyin normale dönmesini beklediğini söylemişti.

Sainz, "Bu sene boyunca kuru zeminde performans açısından hiç bu kadar geride kalmamıştık, bu yüzden Meksika'da her şeyi doğru yapmadığımız oldukça açık."

"Bunun motor, araç, denge ya da lastikler, her neden kaynaklandığının önemi yok. Açık bir şekilde bir şeyler çalışmıyordu. Artık Brezilya ve Abu Dhabi'ye odaklanıyoruz. Sezon bitmeden istediğimiz performansa dönmek önemli olacak." 

"Red Bull ve Mercedes ile yeniden podyum mücadelesi vermek istiyoruz. Ön tarafta çok ilginç bir mücadele olduğunu düşünüyorum ve araçtan öğrenebileceğim ve gelecek yıla hazırlanabileceğim sorunsuz hafta sonları geçirmeye devam ediyorum." demişti.

 
paylaşım
yorumlar
Canlı anlatım: Brezilya GP 1. antrenman seansı
Önceki haber

Canlı anlatım: Brezilya GP 1. antrenman seansı
Sonraki haber

Brezilya GP: 1. antrenman seansının lideri Perez, ilk altı 0.2 sn içerisinde!

Brezilya GP: 1. antrenman seansının lideri Perez, ilk altı 0.2 sn içerisinde!
Luke Smith Daha fazlası
Luke Smith
Wolff: "FIA, büyük sorunlarla ilgilenirken şeffaf davranıyor"
Formula 1

Wolff: "FIA, büyük sorunlarla ilgilenirken şeffaf davranıyor"

Hamilton, “çekiç zamanı” mesajının perde arkasını açıkladı
Formula 1

Hamilton, “çekiç zamanı” mesajının perde arkasını açıkladı

Hawkins, F1 destekli kadın sürücü serisinin olumlu olduğunu söylüyor
Formula 1

Hawkins, F1 destekli kadın sürücü serisinin olumlu olduğunu söylüyor

Carlos Sainz Jr. Daha fazlası
Carlos Sainz Jr.
Sainz: "Hedefimiz, Sprint'i podyumda bitirmek" São Paulo GP
Formula 1

Sainz: "Hedefimiz, Sprint'i podyumda bitirmek"

Sainz: "Artık ben hızlıyım ama araç hızlı değil" Mexico City GP
Formula 1

Sainz: "Artık ben hızlıyım ama araç hızlı değil"

Sainz: "FIA, Amerika GP temasında Russell'a karşı 'yumuşak' davrandı" Mexico City GP
Formula 1

Sainz: "FIA, Amerika GP temasında Russell'a karşı 'yumuşak' davrandı"

Ferrari Daha fazlası
Ferrari
Ferrari, Leclerc'in lastik seçiminde yaptığı hatayı açıkladı São Paulo GP
Formula 1

Ferrari, Leclerc'in lastik seçiminde yaptığı hatayı açıkladı

Ferrari: "Mercedes'in gelişim oranı, 2023 için endişe verici değil"
Formula 1

Ferrari: "Mercedes'in gelişim oranı, 2023 için endişe verici değil"

Ferrari, Red Bull'a verilen "sınırlı cezadan" memnun değil
Formula 1

Ferrari, Red Bull'a verilen "sınırlı cezadan" memnun değil

Son Haberler

Toyota, Japonya Rallisi'nde Rally2 konsept aracını tanıttı
WRC WRC

Toyota, Japonya Rallisi'nde Rally2 konsept aracını tanıttı

Toyota, Japonya Rallisi hafta sonunda gelecekte mücadeleye çıkarmayı planladığı yeni Rally2 konsept aracını tanıttı.

Red Bull programına katılan Enzo Fittipaldi Carlin'de yarışacak
Formula 1 Formula 1

Red Bull programına katılan Enzo Fittipaldi Carlin'de yarışacak

Enzo Fittipaldi, Red Bull Junior takımına dahil oldu. Brezilyalı pilot bu kapsamda 2023'te F2'deki ikinci tam sezonunda Carlin'de mücadele edecek.

Brezilya GP: 2. antrenmanın lideri Ocon, Perez 2.
Formula 1 Formula 1

Brezilya GP: 2. antrenmanın lideri Ocon, Perez 2.

2022 Brezilya GP öncesinde gerçekleştirilen ikinci ve son antrenman seansında lider Alpine pilotu Esteban Ocon oldu.

Canlı anlatım: Brezilya GP 2. antrenman seansı
Formula 1 Formula 1

Canlı anlatım: Brezilya GP 2. antrenman seansı

2022 Brezilya GP 2. antrenman seansı canlı anlatımında sizlerleyiz!

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.