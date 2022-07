Sainz, motor arızası yüzünden duble yapamadıkları için "diyecek bir söz bulamıyor"

Britanya Grand Prix'si kazananı, Avusturya GP'nin 58. turunda ikinci sıradaki Red Bull pilotu Max Verstappen'i kovalarken motorunda arıza yaşadı.

Sainz, 4. virajda kaçış yoluna girdi ve motoru alev almaya başladı. İspanyol, alevler büyürken aracından güçlükle atladı.

Bu arıza takım için acı verici oldu çünkü Sainz'ın Verstappen'i geçmesi ve Ferrari'nin duble alması muhtemeldi.

Sainz, motorunun ölmek üzere olduğuna dair herhangi bir uyarı olmadığını ve Maranello takımı için "çok büyük" bir fırsatı kaçırdıkları için üzgün olduğunu söyledi.

Sainz, "Motorda bunun olacağına dair hiçbir işaret yoktu."

"Çok ani oldu ve diyecek bir şey bulamıyorum çünkü büyük bir puan kaybı oldu ve takım için çok büyük bir sonuç olabilirdi. Bence kolay bir duble yapabilirdik."

"Kesinlikle hasar var ve bu iyi değil. Bu bakmamız gereken bir şey. Tempomuz iyiydi, lastiklerdeki performans kaybı çok düşüktü ve hızlıydık. Bunu kabulleneceğim ve en kısa sürede yeni bir sayfa açacağım."dedi.

Carlos Sainz, Ferrari, walks away from his car after a fire

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images