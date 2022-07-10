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Formula 1 / Avusturya GP Haberler

Sainz, motor arızası yüzünden duble yapamadıkları için "diyecek bir söz bulamıyor"

Carlos Sainz, Avusturya Grand Prix'sindeki motor arızası yüzünden "kolay bir duble" yapamadıkları için "diyecek bir söz bulamadığını" söyledi.

Tom Howard
Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Aybike Simay Erden
Sainz, motor arızası yüzünden duble yapamadıkları için "diyecek bir söz bulamıyor"
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Britanya Grand Prix'si kazananı, Avusturya GP'nin 58. turunda ikinci sıradaki Red Bull pilotu Max Verstappen'i kovalarken motorunda arıza yaşadı.

Sainz, 4. virajda kaçış yoluna girdi ve motoru alev almaya başladı. İspanyol, alevler büyürken aracından güçlükle atladı.

Bu arıza takım için acı verici oldu çünkü Sainz'ın Verstappen'i geçmesi ve Ferrari'nin duble alması muhtemeldi.

Sainz, motorunun ölmek üzere olduğuna dair herhangi bir uyarı olmadığını ve Maranello takımı için "çok büyük" bir fırsatı kaçırdıkları için üzgün olduğunu söyledi.

Sainz, "Motorda bunun olacağına dair hiçbir işaret yoktu."

"Çok ani oldu ve diyecek bir şey bulamıyorum çünkü büyük bir puan kaybı oldu ve takım için çok büyük bir sonuç olabilirdi. Bence kolay bir duble yapabilirdik." 

"Kesinlikle hasar var ve bu iyi değil. Bu bakmamız gereken bir şey. Tempomuz iyiydi, lastiklerdeki performans kaybı çok düşüktü ve hızlıydık. Bunu kabulleneceğim ve en kısa sürede yeni bir sayfa açacağım."dedi.

Carlos Sainz, Ferrari, walks away from his car after a fire

Carlos Sainz, Ferrari, walks away from his car after a fire

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Bu, Scuderia'nın hem pilotlar hem de takımlar şampiyonasında değerli puanları kaybetmesine neden olan bir dizi Ferrari motor arızasının sonuncusu oldu.

Bu, büyük olasılıkla havuzundan bir motor kaybedecek Sainz için, ufukta görünen motor cezaları yüzünden yeniden bir problem oluşturabilir.

Sainz aynı zamanda, Red Bull'un evindeki yarışta rakiplerine karşı tempo avantajları olduğu için motor arızasını kabul etmenin zor olduğunu belirtti.

Sainz, "Bunu kabul etmek daha zor çünkü şampiyona liderlerine, hem Max'e hem de Red Bull'a yetişmek üzereydik."

"Takım için çok büyük bir sonuç almak üzereydik ve araçlardan biri yarış dışı kaldı. Bu üzücü ama devam etmemiz gerekiyor. Önümüzde uzun bir sezon var." dedi.

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