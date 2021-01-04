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Formula 1 / Son dakika

Sainz: "Monza'yı kazanmamız imkansızdı"

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Sainz: "Monza'yı kazanmamız imkansızdı"
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McLaren pilotu Carlos Sainz, 2020 İtalya GP'de zaferi ufak bir farkla kaçırmasına rağmen, kazanmasının imkansız olduğunu ve bundan ötürü hayal kırıklığı yaşamadığını söyledi.

2020 sezonunun ardından McLaren kariyerine son noktayı koyan ve Ferrari'ye geçen Carlos Sainz, İtalya GP'de galibiyete çok yaklaşmıştı.

Yarışın başındaki güçlü performansıyla dikkat çeken Sainz, normal şartlarda yarışı ikinci sırada tamamlayacak gibi görünüyordu.

Lewis Hamilton'ın cezası sonrası yarış galibiyeti için mücadele edebilecek gibiydi. Ancak Hamilton ve Giovinazzi pite girdiğinde 3. sıraya yükselen Sainz, önündeki Raikkonen'i geçmekte biraz vakit kaybedince Gasly ile arasındaki fark 4 saniyenin üzerine çıktı.

Raikkonen'i geçmesinin ardından Gasly ile farkı kapatan Sainz, kirli havaya girdiğinde farkı bir türlü 1 saniyenin altına düşüremedi ve DRS aralığına giremedi.

Sainz son turda farkı bir saniyenin altına indirmeyi başarsa da geçebilecek fırsatı bulamadı ve ikincilikle yetinmek zorunda kaldı.

Sainz o hafta sonuyla alakalı De Telegraaf'a şöyle dedi: "O hafta sonu yaptıklarımdan hâlâ gurur duyuyorum."

"Zaferi yarım saniye ile kaybettim fakat kırmızı bayrak benim lehime değildi. Yine de bununla baş etme şeklimden hâlâ gurur duyabileceğimi düşünüyorum."

"Yarışı analiz ederseniz, kazanmam neredeyse imkansızdı. Bu yüzden o hafta sonuyla alakalı sadece güzel anılarım var."

Sainz, McLaren kariyeri boyunca iki kez podyuma çıkmayı başardı.

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Editör Kemal Şengül

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