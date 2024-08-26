Sainz: "Monza'ya yüksek moralle gidiyoruz"

Ferrari pilotu Carlos Sainz, hafta sonuna zor bir başlangıç yapmasına rağmen pozitif bir yarış geçirdiklerini söyledi.



Sainz, takımın güçlü bir performans sergilediğini belirterek Monza'ya yüksek moralle gideceklerini vurguladı.

İspanyol pilot Hollanda Grand Prix'sinin ardından şunları söyledi: "Kesinlikle yarışın bu kadar iyi olacağını düşünmüyordum."



"Bence bu yılın özeti bu, araçların ne yaptığını anlamak çok zor."



"Dün pole pozisyonundan bir saniye uzaktaydık ve ama yarışı 5. sırada tamamladık. Beklemediğimiz bir şekilde olumlu bir yarış oldu."



"Yarış boyunca iyi geçişler yaptık ve özellikle sert lastikte hızlı bir tempoya sahiptik. Charles da çok iyi bir pazar geçirdi ve takım adına mutluyum."



"Monza’ya kesinlikle yüksek moralle gideceğiz. Tifosi önünde yarışmak için sabırsızlanıyorum."