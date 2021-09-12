Sainz, Monza'daki tuhaf kazadan sonra güven kaybı yaşıyor

Sainz, Ascari virajının orta kısmına geldiğinde aracının kontrolünü kaybetti ve büyük bir suretle sol taraftaki bariyerlere çarptı. Ön taraftan ağır bir darbe alan Ferrari pilotunun aracının burnunda epey hasar oluştu ve ön süspansiyonu kırıldı.

Bu, İspanyol pilotun Zandvoort'taki üçüncü antrenmanda yaptığı kazadan sonra, iki haftada yaptığı ikinci kaza oldu.

Fakat Sainz, takımın aracı onarmasıyla beraber sprint sıralama yarışına katıldı ve 18 turluk yarışı takım arkadaşının hemen ardından yedinci bitirdi.

Sprint yarışından sonra soruları yanıtlayan Sainz, kazada aldığı ağır darbe hakkında konuştu ve yaşanan kaza sonrası güven kaybı yaşadığını belirtti.

Sainz, "Açık konuşmak gerekirse, kazadan sonra özgüvenim çok yüksek değildi, aracı o kadar tuhaf ve beklenmedik bir şekilde kaybettim ki anlam veremedim, orada zorlamıyordum bile ve bu da güvenim açısından büyük bir darbe oldu."

"Fakat sonrasında sprint sıralama yarışında sahip olduğum zamanı yavaş yavaş sakinleşmek ve güvenimi yeniden yakalamak için harcadım. Sonunda, yarın için biraz daha motive olmamı sağlayan bu güveni yavaş yavaş artırmayı başardım.” dedi.

Motorsport.com'a konuşan Sainz, neden aracın kontrolünü aniden kaybettiği konusunda takımın kendisine herhangi bir cevap verip vermediği sorulduğunda, bunun açıklaması çok zor bir şey olduğunu söyledi.

"Veriler üzerinde herhangi bir şey tespit etmek ve açıklamak çok zor. Muhtemelen hayatımın geri kalan kısmında 'orada ne oldu acaba?' diye düşüneceğim o tuhaf anlardan biriydi."

Marshals with the car of Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

“Bu, gerçekten garip bir şey, bu araçla ilk kez başıma gelmiyor, bu aracın arkasını birkaç kez daha kaybettim. Muhtemelen hissetmediğim bir şeyler oluyor olmalı."

“Fakat hâlâ çok zorluyorum, hâlâ hızlı olmaya çalışıyorum ve sprint yarışı, neler olup bittiğini anlayabilmek adına güvenimi yeniden yakalamaya başlamama kesinlikle yardımcı oldu."

“Fakat 8. viraj, 9. viraj, 10. virajlarına [Ascari virajları] bakarsanız, yarış boyunca çok zayıftım ve aracın kontrolünün henüz tam olarak bende olmadığını hissedebiliyordum.”

Sainz kazanın genellikle bunu yaşamayı beklemediği bir yerde meydana geldiğini ve bundan kurtulmak için sürüş stilinde değiştirmesi gereken bir şey olup olmadığını inceleyeceğini de ekledi.

"Daha önce arada asla bir sorun yaşamadım ve asla orada kaza yapmadım ya da başka garip bir şey olmadı."

"Şimdi bütün hafta sonu boyunca o virajda, aracın arka kısmıyla zorluk çektim fakat asla benim yaşadığım gibi virajın orta kısmında kontrolü kaybetmeyi beklemiyorsunuz."

"Yani anlamam, buna bakmam gerekiyor. Özellikle viraj ortasında arka kısmı biraz daha iyi hissetmek için aracın arka kısmını daha iyi anlayıp anlayamayacağımı görmem gerekiyor. Çünkü dediğim gibi bu, ilk kez başıma gelen bir şey değil."

"Bu, aracın sınırda olduğu bir yer, arka kısım bazen viraj ortasında biraz fazla hareketli oluyor ve son birkaç seferde aracın kontrolünü hemen hemen bu noktada kaybettim."

"Viraj girişinde zorlayabileceğimi hissediyorum fakat viraj ortasında beni şaşırtıyor ve bunu daha iyi şekilde anlamam gerekiyor."