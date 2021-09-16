Sainz: "Monza'daki gibi kazayı bir daha yapmayacağım"

Sainz, İtalya GP hafta sonunda 2. antrenman seansında kaza yaparak aracına hasar vermişti. Sainz böylece son 4 hafta sonunda 3. kazasını yaptı.

Sainz, yaptığı kazalar için bir açıklamasının olmadığını ve kendine olan güveni yeniden kazanması gerektiğini söyledi.

Sainz, "Bu açıkçası engellemem gereken bir kazaydı. Bu, hâlâ anlayamadım ve açıklamamın olmadığı bir kaza."

"Araç tüm hafta sonu boyunca Ascari'de çok nötrdü ve orada denge konusunda zorlanıyordum."

"Sanırım aracı anlama konusunda öğrenme sürecim devam ediyor. Araç viraj ortasında çok nötr görünüyor. Gaza basarken dikkatli olmam gerek." dedi.

Son kazasının, önceki iki kazasıyla bağlantısının olup olmadığı sorulduğunda Sainz, "3 farklı sebebe sahip 3 ayrı kazaydı. Zandvoort'ta biraz çizgi dışına çıktım ve aracı kaybettim. Pilot hatasıydı."

"Budapeşte'de hayatımdaki en büyük rüzgarlardan birisine maruz kaldığımdan eminim." dedi.

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Sainz Ferrari'den maksimumu alma konusunda öğrenme sürecinin devam ettiğini söylese de, McLaren'den geçişin ardından hızlı adaptasyon sağlaması nedeniyle övülüyor.

Sainz, 2021'in ilk yarısında iki defa podyuma çıkan takımdaki deneyimli takım arkadaşı Charles Leclerc'in sadece 6.5 puan gerisinde 7. sırada yer alıyor.

Ferrari Takım Patronu Mattia Binotto, Sainz'ın hatasız hafta sonu geçirmesi gerektiğini söylemişti.

Sainz, "Bunlar ideal değil çünkü son dönemde mekanikerlerin ve takımın çok fazla tamir yapmasına neden oldum ancak bunların artık yakında olmayacağından eminim. Bu durumu düzelteceğim."

"Ancak evet, bu ders çıkarmam ve araştırmaya devam etmem gereken bir konu. Bundan ders çıkarmaya çalışmalıyım çünkü durum ideal değil." dedi.