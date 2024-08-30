Sainz: "Monza'daki değişiklikler koşulları değiştirdi"

Carlos Sainz, Monza'daki yeni virajlar ve yeni asfalt nedeniyle aracın ayarlarında, dolayısıyla lastik aşınmasının anlaşılmasında yeni bir senaryoya uyum sağlamak zorunda kaldıklarını ifade etti.

"Oldukça yoğun ve ilginç bir Cuma günüydü. Monza pisti oldukça değişmiş, çok farklı kerbler ve yeni bir asfalt var."



"Bu nedenle önceki yıllara göre zorluklar ve sınırlamalar oldukça farklı. Araç ayarları ve lastik aşınmasını anlamak için yeni bir senaryoya uyum sağlamamız gerekti."



"Yarın gelişebilmek adına bu gece yapmamız gereken epey iş var ancak genel olarak hafta sonuna olumlu bir başlangıç yaptık."