Sainz: "Monza'da takımlar arasında yakın bir rekabet olabilir"

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İtalya GP basın toplantısında Sainz, ilk olarak Zandvoort'ta gerçekleşen Hollanda Grand Prix'sinde geçirdiği zor hafta sonu hakkında konuştu.

Sainz, "Açıkçası startta Lewis'le (Hamilton) yaşadığımız temasta biraz hasar aldım ve sanırım bu, genel olarak yarış tempomu etkiledi."

"Fakat yine de asıl sorun bundan çok daha fazlasıydı. Aşırı lastik aşınmasının ve araçtaki performans eksikliğinin neden kaynaklandığını bulmamız gerekiyor."

"Açıkçası antrenmanlarda, özellikle sıralama turlarında araçta kendimi çok daha rahat hissetmeye başladım. Yine de hâlâ gelişmemiz gereken noktalar var çünkü diğer takımlara bakarsak, Mercedes performans sorunlarını halletmeye başlamış gibi görünüyor. Max (Verstappen) ise son yarışlarda inanılmaz iyi. Red Bull sezonun başından beri oldukça istikrarlı ve galibiyetleri hak ettiklerini düşünüyorum." dedi.

Hollanda GP'de 'güvenli olmayan şekilde pit yoluna çıkması' sebebiyle 5 saniye ceza alan Sainz bu konuda, "Bu cezayı almamın sebebi McLaren mekanikerine çarpmaktan kaçınmaktı. Bence bu, pistin pit yolunun oldukça dar olmasından ve yeterli güvenlik önleminin alınmamasından kaynaklandı. Zandvoort'ta yarışmak harika fakat bu tür dar pit yoluna sahip pistlerde daha çok güvenlik önlemi alınmalı." dedi.

Carlos Sainz, Ferrari Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Geçtiğimiz yıllarda İtalya GP sıralama turlarında bazı pilotların hava koridoru yakalama amacıyla seans bitimine geç kalıp turlarını tamamlayamadıkları görülmüştü.

Bu sene de benzer olayların yaşanabilmesi konusunda Sainz, "Hava koridoru elde etmek Monza'da her zaman önemli bir faktör olacak. Elbette bazen pilotlar bu sebeple trafiğe takılıp turlarını yetiştiremiyor fakat bu, stratejinin büyük bir parçası. Bu yıl da benzer durumların yaşanabileceğini düşünüyorum." dedi.

İspanyol pilot, İtalya GP'si için takımların birbirleriyle yakın bir şekilde rekabet edebileceklerini düşünüyor.

Sainz, "Geçtiğimiz yıllara göre Parabolica'yı dönmek daha kolay olacak. Bu araçlarla öndeki aracı yakından takip etmek de daha kolay, bu yüzden daha fazla geçiş göreceğiz ve rekabet artacak." dedi.

İspanyol pilot, araçta herhangi bir motor değişikliği olup olmayacağı sorusunu ise, "Henüz net bir karar yok fakat eğer motor değişikliği yaparsak, umarım Spa'da olduğu gibi çoğu pilot da motor değiştirmiş olur ve yarışta son sıradan başlamayız." şeklinde yanıtladı.