Sainz: "Monza'da hep güçlü olduk fakat Monako'dan beri gerideyiz"
Carlos Sainz, Monza'nın nasıl geçeceği konusunda biraz karmaşık hislere sahip.
Carlos Sainz, Scuderia Ferrari
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Ferrari, Monako'dan bu yana performans anlamında inişler ve çıkışlar yaşıyor ve bazen dördüncü takım konumuna düşüyor.
Fakat Monza'nın geçmişte takım için iyi olduğu göz önüne alındığında, bu hafta sonu için bazı beklentiler var.
Üstelik takım yeni bir güncelleme paketi de getirmiş durumda.
Bu konu hakkında konuşan Carlos Sainz şöyle dedi: "Gerçekçi olmak gerekirse Monako'dan bu yana en hızlı takım ya da en hızlı araca sahip değiliz."
"Bu benim gerçekçi tarafım. İyimser olursam, geçen yıl burada güçlüydük. Dolayısıyla biraz iyimserim ama aynı zamanda gerçekçiyim."
"Geçen yıla dair iyi anılarım var, bu yüzden iyimser olmak istiyorum. Bu yıl iyi bir sonuç almak daha zor olabilir ama güçlü bir hafta sonu geçirebileceğimizi %100 aklımın bir köşesinde tutuyorum."
Sainz, yeni güncellemelerin nasıl fark yaratacağını da merak ediyor.
“McLaren ve Red Bull'un bizden daha hızlı olduğu sır değil, ancak aracımıza uygun bir pistteyiz ve yeni güncellemeler sayesinde onlarla savaşabiliriz."
"Yine de dediğim gibi henüz bunu düşünmüyoruz."
"Öncelikle Cuma günkü antrenman sırasında her şeyin nasıl gittiğini anlamaya çalışmak gerekiyor, ardından yarışta mümkün olan en iyi sonucu almaya çalışacağız."
Carlos Sainz, Scuderia Ferrari
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
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