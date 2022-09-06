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Formula 1 / İtalya GP Haberler

Sainz, Monza'da daha hafif bir güç ünitesine geçip grid cezası alabilir

Carlos Sainz'ın sezonu tamamlayabilmesi için motor havuzuna yeni bir motor eklemesi ve grid cezası alması gerektiği zaten biliniyordu. Fakat İspanyol pilota göre, yakın zamanda havuza eklenecek yeni güç ünitesiyle birlikte birkaç kilogram daha hafif olunacak ve performans kazanılacak.

Giacomo Rauli
Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
Sainz, Monza'da daha hafif bir güç ünitesine geçip grid cezası alabilir
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Güçlü ama tamamen dayanıklı değil. Ferrari'nin bu yılki güç ünitesini birkaç kelime ile özetlememiz istense muhtemelen bu basit kelimeler kullanılırdı. 

Ferrari'nin güç ünitesinin dayanıklı olmaması, Ferrari pilotlarının sezon ortasında grid cezaları almasına neden oldu. Charles Leclerc'in bu yıl Kanada ve Belçika'da grid cezaları aldığını görmüştük. 

Leclerc'in Belçika'da cezasından 15 gün sonra, sıra Carlos Sainz'a geldi. Sainz'ın da bu yılı tamamlayabilmesi için sezonun bir noktasında yeni bir motora geçmesi gerekecekti. Hollanda Grand Prix'sinin ardından konuşan takım patronu Mattia Binotto da Sainz'ın grid cezası alması gerektiğini kabul etmişti. 

Binotto, Sainz'ın sezonu bitirmesi için grid cezası alması gerektiğini kabul etmiş ve "Bugün, dün ve ondan önceki günlerde de gördük ki birçok araçta dayanıklılık sorunları vardı, sadece Ferrari güç ünitesine sahip araçlarda değil."

"Geçmişte biz de sorunlar yaşadık ve Red Bull da cuma günü vites kutusuyla sorun yaşadı, Perez ise pazar günü motorunu değiştirdi. Sıra bize de gelecek ve bizim de güç ünitesi değiştirip ceza almamız gerekecek. Bunu ne zaman yapacağımıza karar vereceğiz. Her şeyi analiz ederek en iyi kararı vermeye çalışacağız." demişti. 

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Ferrari ve Sainz'ın, zaman kaybetmeden geçiş yapması nispeten daha kolay olan Monza'da bu cezayı alması bekleniyor. Ancak Sainz'ın cezasının Leclerc'in grid cezasından bir farkı olacak: Sainz'ın geçeceği yeni güç ünitesi daha hafif olacak ve birkaç kilogramlık avantaj kazandıracak. 

 

Sainz da ceza alması gerekeceğinin farkında. Sainz'a göre, grid cezası oldukça yakın zamanda gelecek ve Monza belki de ceza alınacak pist için en büyük aday. 

İspanyol pilot da Hollanda yarışı sonrasında geçeceği yeni güç ünitesiyle birkaç kg kazanacaklarını  söylemişti. 

"Yakın zamanda yeni bir güç ünitesine geçme planımız olduğunu biliyorum. Bu, bize birkaç kg kazandıracak. Hâlâ limitin üstündeyiz, umuyorum ki [yeni güç ünitesiyle kazanacağımız birkaç kilogram] bize sıralama turlarında ve yarışta Max ile Charles'tan daha çok tempo verebilir." 

 

 

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