Sainz: "Monza'da en iyi ikinci veya üçüncü araca sahip olabiliriz"
Ferrari'nin sezonuna çoğunlukla gerçekçi yaklaşan Carlos Sainz, Ferrari'nin kendi evindeki İtalya GP'si için yüksek beklentilere sahip.
Yeni bir takım patronu ve yeni bir yapılanmayla girilen 2023 sezonundan şampiyonluk bekleyen Ferrari, an itibariyle podyuma dahi sevinecek bir noktada.
Bu sezon -tamamı Charles Leclerc ile olmak üzere- üç podyum ve iki pole pozisyonu yakalayan takım, şampiyonada da Mercedes ve Aston Martin'in de gerisinde dördüncü.
Araç tarafında sorunlar küçük fakat etkili, özellikle sürülebilirlik, denge ve frenleme gibi alanlarda yaşanan sıkıntılar, pilotlar için de işleri zorlaştırıyor.
Öyle ki, 2021 gibi bir sezonda dahi dört kez podyuma çıkan Carlos Sainz, bu sezon henüz bir kez dahi podyuma çıkamamış vaziyette.
Her fırsatta Ferrari'nin gerçekçi davranması ve gerekirse düşük profilli hedefler için de zorlaması gerektiğini belirten Sainz, takımın kendi evindeki İtalya GP'si içinse biraz daha pozitif düşüncelere sahip.
RacingNews365'e konuşan Sainz, hafta sonundan neler beklediği sorusuna, "Bence iyi bir pozisyonda olabiliriz."
"Söylediklerimin kulağa iyimser geldiğini biliyorum, ancak bu yılki performans dalgalanmalarımız o kadar yüksek ki, özellikle Spa'da ne kadar iyi olduğumuz hesaba katılırsa, Monza'da Tifosi'nin önünde en hızlı ikinci ya da üçüncü araca sahip olabiliriz."
"Bu konuda daha iyimserim, zorlu bir hafta sonunda [Zandvoort'ta] ilk beşte bitirmeyi başardığımız için de mutluyum." dedi.
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