Sainz, Monza güncellemesinin Ferrari'nin zıplama problemini çözeceğinden "umutlu"
Ferrari pilotu Carlos Sainz, takımın kendi evi olan Monza'daki Grand Prix'ye yetişecek yeni güncelleme paketinin zıplama sorunlarını ortadan kaldıracağından “umutlu" olduğunu söylüyor.
Carlos Sainz, Ferrari SF-24
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
2024'ün ilk sekiz yarışından ikisini kazandıktan sonra Ferrari, Mayıs ayındaki İspanya Grand Prix'sinde bir güncelleme paketi ile Red Bull, Mercedes ve McLaren gibilerine meydan okumaya devam etmeye hazır görünüyordu.
Ne yazık ki İtalyan marka için güncelleme istendiği gibi çalışmadı ve Scuderia o zamandan beri zıplama sorununu ortadan kaldırmak için çabalıyor.
Sainz, bu hafta sonu İtalya GP'si için yeni bir zemin de dahil olmak üzere yeni bir dizi güncelleme ekibin bir çözüm bulmasını umuyor.
İspanyol pilot Hollanda GP'sinin ardından Zandvoort'ta yaptığı açıklamada, “Umarım bu yunuslamaya neden olan asıl şeyin ne olduğunu bulduğumuzda ya da keşfettiğimizde -ki bunu anlamada bir adım geride olduğumuzu hissediyorum- bu yeni zemin veya yakında getireceğimiz yeni güncellemelerle bu sorunlar ortadan kalkar ve biz de sadece araca yere basma kuvveti eklemeye odaklanabiliriz.” dedi.
Sainz, takımın Zandvoort'ta zıplama sorunlarını hafifletmek için sürüş yüksekliğini ayarlamak zorunda kaldığını belirtti ki bu da F1'in yer etkisi çağında ham hızdan ödün vermek anlamına geliyor.
Bu yıl Avustralya GP'sini kazanan pilot, takımın ayarlarının “çok değil ama biraz bozuk” olduğunu ve bu durumun Hollanda'daki sıralama turlarında kendisine zarar vererek Q2'ye düşmesine yol açtığını söyledi.
Pazar günkü GP'yi beşinci bitirmek için mücadele etmesine rağmen Sainz, Lando Norris'in 22 saniye farkla kazandığı zaferin endişe kaynağı olduğunu kabul etti.
“Bu sadece Ferrari için değil, herkes için moral bozucu.”
“Sanırım en azından Red Bull ve Mercedes'in gerisinde değiliz.” dedi.
Ferrari, Pazar günü Sainz'ın takım arkadaşı Charles Leclerc'in 6. sıradan başlayıp podyuma çıkmasıyla birçok kişiyi şaşırttı.
Carlos Sainz, Scuderia Ferrari
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Sainz da 10. sıradan başlayıp 5. bitirerek Sergio Perez'i ve her iki Mercedes pilotunu geride bırakarak etkileyici bir yarış çıkardı.
“Bugün bir Red Bull'u geçmeyi başardık, hatta yarış sırasında bir McLaren'ı yakaladık.” diye ekleyen Sainz, Oscar Piastri ile arasındaki 4.8s'lik farka dikkat çekti.
“Lando gerçekten sağlam bir hafta sonu geçirmiş olmalı. Bunun için övgüde bulunmalıyız, Oscar 4. oldu yani sadece McLaren farklı bir ligde değil, bence Lando çok sağlam bir hafta sonu geçirmiş olmalı.”
Zandvoort'ta Cumartesi'den Pazar'a etkileyici bir dönüş yapan Ferrari, belki de Monza'daki ilerlemenin anahtarı güncellemeleriyle daha da başarılı olabilir.
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