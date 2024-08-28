Tüm Seriler

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1 Hollanda GP

Sainz, Monza güncellemesinin Ferrari'nin zıplama problemini çözeceğinden "umutlu"

Ferrari pilotu Carlos Sainz, takımın kendi evi olan Monza'daki Grand Prix'ye yetişecek yeni güncelleme paketinin zıplama sorunlarını ortadan kaldıracağından “umutlu" olduğunu söylüyor.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Güncel:
Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

2024'ün ilk sekiz yarışından ikisini kazandıktan sonra Ferrari, Mayıs ayındaki İspanya Grand Prix'sinde bir güncelleme paketi ile Red Bull, Mercedes ve McLaren gibilerine meydan okumaya devam etmeye hazır görünüyordu.

Ne yazık ki İtalyan marka için güncelleme istendiği gibi çalışmadı ve Scuderia o zamandan beri zıplama sorununu ortadan kaldırmak için çabalıyor.

Sainz, bu hafta sonu İtalya GP'si için yeni bir zemin de dahil olmak üzere yeni bir dizi güncelleme ekibin bir çözüm bulmasını umuyor.

İspanyol pilot Hollanda GP'sinin ardından Zandvoort'ta yaptığı açıklamada, “Umarım bu yunuslamaya neden olan asıl şeyin ne olduğunu bulduğumuzda ya da keşfettiğimizde -ki bunu anlamada bir adım geride olduğumuzu hissediyorum- bu yeni zemin veya yakında getireceğimiz yeni güncellemelerle bu sorunlar ortadan kalkar ve biz de sadece araca yere basma kuvveti eklemeye odaklanabiliriz.” dedi.

Sainz, takımın Zandvoort'ta zıplama sorunlarını hafifletmek için sürüş yüksekliğini ayarlamak zorunda kaldığını belirtti ki bu da F1'in yer etkisi çağında ham hızdan ödün vermek anlamına geliyor.

Bu yıl Avustralya GP'sini kazanan pilot, takımın ayarlarının “çok değil ama biraz bozuk” olduğunu ve bu durumun Hollanda'daki sıralama turlarında kendisine zarar vererek Q2'ye düşmesine yol açtığını söyledi.

Pazar günkü GP'yi beşinci bitirmek için mücadele etmesine rağmen Sainz, Lando Norris'in 22 saniye farkla kazandığı zaferin endişe kaynağı olduğunu kabul etti.

“Bu sadece Ferrari için değil, herkes için moral bozucu.”

“Sanırım en azından Red Bull ve Mercedes'in gerisinde değiliz.” dedi.

Ferrari, Pazar günü Sainz'ın takım arkadaşı Charles Leclerc'in 6. sıradan başlayıp podyuma çıkmasıyla birçok kişiyi şaşırttı.

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Sainz da 10. sıradan başlayıp 5. bitirerek Sergio Perez'i ve her iki Mercedes pilotunu geride bırakarak etkileyici bir yarış çıkardı.

“Bugün bir Red Bull'u geçmeyi başardık, hatta yarış sırasında bir McLaren'ı yakaladık.” diye ekleyen Sainz, Oscar Piastri ile arasındaki 4.8s'lik farka dikkat çekti.

“Lando gerçekten sağlam bir hafta sonu geçirmiş olmalı. Bunun için övgüde bulunmalıyız, Oscar 4. oldu yani sadece McLaren farklı bir ligde değil, bence Lando çok sağlam bir hafta sonu geçirmiş olmalı.”

Zandvoort'ta Cumartesi'den Pazar'a etkileyici bir dönüş yapan Ferrari, belki de Monza'daki ilerlemenin anahtarı güncellemeleriyle daha da başarılı olabilir.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Verstappen: "FIA yetkililerine yönelik çevrimiçi tacizi engellemek için telsiz yayınını durdurmalısınız"

Öne Çıkan Yorumlar

Neva Ünsaldı
Daha fazlası
Neva Ünsaldı
Albon, "acımasızca" kovulan Sargeant'a içten bir mesaj gönderdi

Albon, "acımasızca" kovulan Sargeant'a içten bir mesaj gönderdi

Formula 1
İtalya GP
Albon, "acımasızca" kovulan Sargeant'a içten bir mesaj gönderdi
İtalya GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Formula 1
İtalya GP
İtalya GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Verstappen: "FIA yetkililerine yönelik çevrimiçi tacizi engellemek için telsiz yayınını durdurmalısınız"

Verstappen: "FIA yetkililerine yönelik çevrimiçi tacizi engellemek için telsiz yayınını durdurmalısınız"

Formula 1
Hollanda GP
Verstappen: "FIA yetkililerine yönelik çevrimiçi tacizi engellemek için telsiz yayınını durdurmalısınız"
Carlos Sainz Jr.
Daha fazlası
Carlos Sainz Jr.
Sainz: "Monza'ya yüksek moralle gidiyoruz"

Sainz: "Monza'ya yüksek moralle gidiyoruz"

Formula 1
Hollanda GP
Sainz: "Monza'ya yüksek moralle gidiyoruz"
Doohan: "Sainz'ı takip etmek, Alpine için çok kolay bir seçimdi"

Doohan: "Sainz'ı takip etmek, Alpine için çok kolay bir seçimdi"

Formula 1
Hollanda GP
Doohan: "Sainz'ı takip etmek, Alpine için çok kolay bir seçimdi"
Sainz: "Antrenmanda yaşadığım sorunun bedelini ödedim"

Sainz: "Antrenmanda yaşadığım sorunun bedelini ödedim"

Formula 1
Hollanda GP
Sainz: "Antrenmanda yaşadığım sorunun bedelini ödedim"
Ferrari
Daha fazlası
Ferrari
Vasseur'den Alonso'ya: "Birinin favori olduğumuzu söylemesine ihtiyacım yok"

Vasseur'den Alonso'ya: "Birinin favori olduğumuzu söylemesine ihtiyacım yok"

Formula 1
Hollanda GP
Vasseur'den Alonso'ya: "Birinin favori olduğumuzu söylemesine ihtiyacım yok"
Vasseur: "Hedefimiz galibiyet olmalı"

Vasseur: "Hedefimiz galibiyet olmalı"

Formula 1
Hollanda GP
Vasseur: "Hedefimiz galibiyet olmalı"
Vasseur: "Yarışı puanlar alarak tamamlamalıyız"

Vasseur: "Yarışı puanlar alarak tamamlamalıyız"

Formula 1
Hollanda GP
Vasseur: "Yarışı puanlar alarak tamamlamalıyız"

Son Haberler

Ricciardo: "Bir günüm harika geçiyor, diğer gün b*k gibi"

Ricciardo: "Bir günüm harika geçiyor, diğer gün b*k gibi"

F1 Formula 1
Hollanda GP
Ricciardo: "Bir günüm harika geçiyor, diğer gün b*k gibi"
Hakkinen: "McLaren artık şampiyon olabilir"

Hakkinen: "McLaren artık şampiyon olabilir"

F1 Formula 1
İtalya GP
Hakkinen: "McLaren artık şampiyon olabilir"
Briatore, Renault'nun F1 motor projesinin sonlandırması konusunda "kötü adam" değil

Briatore, Renault'nun F1 motor projesinin sonlandırması konusunda "kötü adam" değil

F1 Formula 1
İtalya GP
Briatore, Renault'nun F1 motor projesinin sonlandırması konusunda "kötü adam" değil
Albon, "acımasızca" kovulan Sargeant'a içten bir mesaj gönderdi

Albon, "acımasızca" kovulan Sargeant'a içten bir mesaj gönderdi

F1 Formula 1
İtalya GP
Albon, "acımasızca" kovulan Sargeant'a içten bir mesaj gönderdi

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye