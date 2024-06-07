Sainz: "Montreal'de Monako kadar hızlı olmayacağız"

Ferrari, geçtiğimiz haftalarda Monako'da güçlü bir performansla zafere ulaşmayı başardı ve bu yılki ikinci zaferini elde etti.

Bu yıl iki Ferrari pilotu da iyi bir iş çıkarıyor ve Carlos Sainz, aslında her zaman iyi performans sergilediklerini, şimdi sadece aracın da kendilerine yardım ettiğini belirtiyor.

Sainz şöyle diyor: "Sürücüler olarak kesinlikle iyi performans gösterdiğimizi düşünüyorum."

"Bence hem Charles hem de ben birlikte güçlü bir sezon geçiriyoruz. Fakat bence Formula 1'e girdiğimizden beri birlikte güçlü performans sergiliyoruz. Şu anda değişen tek şey araç."

"Pazar günü daha iyi bir araca sahip olmak çok yardımcı oluyor."

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

"Yani lastik aşınması,, geçiş yapmak ve Pazar günü üçlü olmak için iyi bir yarış aracına sahip olmak bizi daha iyi gösteriyor."

"Yani aniden, ikimiz de ileriye doğru büyük bir adım atmadık. Formula 1'de durum böyle, hepimiz o kadar yüksek bir seviyedeyiz ki... Şu anda biz pilotlar arasındaki temel fark araç."

"Yani evet, ilk altı sürücü birbirine çok yakın olduğu için son ondalık üzerinde fark yaratabiliyoruz."

Bu hafta sonu zafer için yarışıp yarışamayacağı sorusuna Sainz, "Evet, ben her zaman kazanmak için yarışırım."

"Kanada'yı da bunu başarmak için iyi bir fırsat olarak görüyorum."

"Öbür yandan bu hafta sonu Monako'da sahip olduğumuz üstünlüğü görmeyi de beklemiyorum."

"Kanada'nın Monako'dan daha normal bir pist olduğunu düşünüyorum. Yine de normal pistlere gittiğimizde, Red Bull ve McLaren ile beraber çok yakın bir mücadele olacağını düşünüyorum."

"Çoğu zaman favori Red Bull oluyor. Yani evet, iyi bir fırsat var ama Monako'nun rekabetçilik konusuna biraz tek seferlik olduğunu düşünüyorum." cevabını verdi.