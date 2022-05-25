Sainz, Monako'daki yardım maçında yıldızlaştı

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2019'dan bu yan ilk kez gerçekleştirilen etkinlik, Ligue 1 takımlarından AS Monaco'nun sahibi olduğu Louis II Stadyumu'nda yapıldı.

Etkinliğe her zaman olduğu gibi Formula 1 ve motor sporları dünyasından pek çok önemli isim katıldı. Bu isimler, diğer spor dallarından oluşan başka bir takıma karşı mücadele ettiler.

Eski futbolcu ve menajer Oscar Damiani tarafından yönetilen sürücüler takımında Fernando Alonso, Pierre Gasly, Carlos Sainz, Daniel Ricciardo, Giancarlo Fisichella, Felipe Massa ve Charles Leclerc yer aldı. Ayrıca takımın kalesinde de Stefano Domenicali vardı.

Carlos Sainz during the charity match

Fakat daha önce açıklananın aksine Kimi Raikkonen ve diğer önemli isimler maçta yer almadı.

Claudio Ranieri ve Didier Deschamps'ın yönettiği rakip takımda ise Prens II. Albert, Ludovic Giuly, Daniil Kvyat, Max Biaggi, Stefanos Tsitsipas, Nico Rosberg ve Francesco Totti gibi isimler vardı.

Maç çekişmeli geçti ve Carlos Sainz attığı iki golle maçın kahramanı oldu. İspanyol pilota ek olarak, sürücüler takımının son golü Giampaolo Pazzini'den geldi.

Maçın en komik anlarından birisi Pierre Gasly'nin hareket yapmaya çalışırken topu bir anda kaybetmesi ve etrafında dönmesiydi. Sonrasında topu buldu ve Sainz'a pas attı. İspanyol sürücü güzel bir vuruşla gole yaklaşsa da, kaleci topu çıkardı.

Ayrıca Domenicali, kaleci olarak görev aldığı karşılaşmada Daniil Kvyat'ın pozisyonunda gole izin vermemek için yere yattı. Sonrasında ikili çarpıştı. Bu olayın ardından da Domenicali'nin gözlüğü kırıldı.

Maç 3-3 eşitlikle sona erdi.