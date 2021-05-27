Sainz: "Monako'da kazanmamızı sağlayan birkaç faktör vardı"

Ferrari, Monako GP öncesinde son pole pozisyonu ve galibiyetini 2019 Meksika'da alırken, son podyumunu geçen yıl Türkiye'de almıştı.

Ancak Monako'da Charles Leclerc pole pozisyonunu kazandı ve yarışa başlayabilseydi, muhtemelen kazanan taraf olacaktı.

Sonuç olarak Ferrari, hafta sonundan Carlos Sainz'ın ikinciliğiyle ayrıldı ve İspanyol pilot da Monako'daki güçlü grafiğini sürdürmüş oldu.

Yarışın ardından Ferrari'nin nasıl bu kadar hızlı olabildiği sorusuna yanıt veren Sainz, bunu mümkün kılan birden fazla faktör olduğunu dile getirdi.

Sainz, başarısı hakkında şöyle dedi: “Bu sonuca birkaç faktörün birleşimi yol açtı."

"Öncelikle pistin özellikleri. Monako'ya gelmeden önce bile aracımız yavaş virajlarda çok iyi olduğunu biliyorduk, ancak ne kadar hızlı olduğumuzu sadece Perşembe günü görmeyi başardık."

"Pit stoptan çıktıktan sonraki ilk turda kendimi iyi hissettim ve araçta kendime güvenebiliyordum. Perşembe günü doğru ayarları bulmayı başardık, bu yüzden Charles ikinci seansta piste çıkar çıkmaz iyi performans gösterdi. Bu, çok olumlu bir sinyal. Lastikle ilgilenen mühendislerimiz sayesinde lastikleri hızlı bir şekilde ısıtabildik."

"Ek olarak çok ihtiyaç duyulan bir pistte yüksek yere basma gücü elde etmeyi başardık ve kısa düzlüklerde oldukça rekabetçi görünüyorduk. Böylece, birkaç faktör bir araya geldi ve hem pole pozisyonu hem de zafer için savaşmamızı sağladı. Takım bundan gurur duymalı."

"Takımın potansiyel olarak yarışı kazanabileceğini biliyorum. Böyle bir sonucun herkes için cesaret verici olacağını düşünüyorum. En azından ikinciliği kazanmayı ve podyuma çıkmayı başardım. Bu da motivasyonun artmasına yardımcı olacak. Yine de acı tatlı bir hissim var çünkü zafer ellerimizin arasındaydı ve Charles ile podyuma çıkmak istiyorum."

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 Fotoğraf: Erik Junius