Sainz: “Monako’da her gün pole alma şansınız olmuyor”

Leclerc, sıralama turlarının son saniyelerinde kaza yaptığında pistteki en hızlı pilottu fakat kırmızı bayrakların çıkmasıyla birlikte Sainz da dahil olmak üzere ana rakiplerinin son turlarını bitirmelerine engel olmuş oldu.

Bu nedenle İspanyol pilot bütün öğleden sonra oldukça hızlı olmasına rağmen seansı 4. sırada noktalamış oldu ve Sainz, sıralamalardan önce pole pozisyonunu alabileceğine inandığını söyledi.

Sainz, “Dürüst olmak gerekirse büyük bir hayal kırıklığına uğradım. Bunu kabullenmek ve sindirmek zor çünkü Monako’da her gün pole alma şansınız olmuyor ve bugün bu hıza kesinlikle sahiptim.”

“Fakat bugünkü koşullardan ötürü bunu yapmak için bir şansım olmadı. Bu yüzden bunun benim için ne kadar sinir bozucu olduğunu hayal edebilirsiniz.” dedi.

Motorsport.com tarafından son turunu bitirebilseydi bu turun hızının ne kadar hızlı olacağı sorulduğunda Sainz, turun başında Sergio Perez’e karşı zaman kaybetmesine rağmen pole pozisyonunu alabileceğini düşündüğünü söyledi.

“Her şeyden önce, en iyi turuma kıyasla son sektörde 0.2 ya da 0.3 saniye kaybettim, bu yüzden pistte gelişerek 1:10.2 ya da 10.1'in yapmam gerektiğini biliyordum. Turun başında çok fazla trafik vardı, birinci virajda Perez yol vermedi ve zaten burada 0.1 saniye kaybettim."

“Fakat sonra çok hızlandım ve o tur zamanını kurtarıyordum ve son sektöre gelmek için o kadar tur zamanım olduğunu biliyordum ama sarı bayrağı gördüğümde 13. virajdaydım ve turumu sonlandırmak zorunda kaldım. Bütün hafta sonu kazanmak ve pole almak için yeterli hızım vardı."

"Dördüncü başlıyorum, pole pozisyonuna yakın bile değilim. Bu hafta sonu bir pole pozisyonunun ve kazanmanın mümkün olabileceğini düşünerek sıralamalara gittim ve şimdi dördüncü sıradayım ki bu da olabileceğimi düşündüğüm yerden çok uzak.” dedi.

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 1 / 1 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Sainz, kendi takım arkadaşı kaza yaptığı için sallanan kırmızı bayraklar nedeniyle seansın sonlandırılmasının onu hayal kırıklığına uğratmadığı vurguladı.

İspanyol pilot, “Charles'a kızamam. Hepimiz sınırda sürüyoruz, hepimiz bu araçları hayal edemeyeceğiniz kadar zorluyoruz, hemen hemen her virajda duvarları teğet geçiyoruz. Bunlar tarihin en hızlı araçları ve bu gibi durumlar yaşanabilir.”

"Monako'da Ferrari için hayatımda ilk kez pole pozisyon için mücadele ettim ve bana bunu elimde olmayan koşullar yüzünden gerçekleştirme fırsatım olmamasına çok üzülüyorum, turu tamamlama şansım bile olmadı." dedi.

Sainz, oldukça hayal kırıklığına uğramasına rağmen, bu hafta sonu şimdiye kadarki genel performansının olumlu olduğunu kabul etti.

“Eminim bu hafta sonunu sindirdiğimde ve geriye dönüp baktığımda çok daha mutlu olacağım. Demek istediğim, takımla daha beşinci yarışım ve Monako gibi yüksek güven gerektiren bir pistte şimdiye kadar yarıştığım en hızlı pilotlardan biri olan Charles'ı bütün hafta sonu çok zorladım ve hafta sonu boyunca daha hızlı olduğumu düşündüğüm birçok nokta var.”

“Sezonun henüz başlarında, bu kadar zor bir pistte bu araçla, böyle bir hissi yaşamak gurur duyulacak bir şey çünkü diğer takımların yeni sürücüleri burada, bu kadar iyi performans gösteremiyor. Mutlu olmalıyım ama şu anda hiç de mutlu değilim çünkü bugün takım için en azından ilk iki mümkündü."

Sainz, performansının iyi olduğuna inanıyor ancak gridde dördüncü sıradan başlamanın öndeki araçlara meydan okuma şansı konusunda karamsar.

"Hızımı bulduğumu düşünüyorum. Perşembe günkü uzun sürüşüme bakarsanız, en iyi hızımı yakaladım ve çok rekabetçiyim. Bu yüzden en azından ikinci sıradan başlasaydım belki kazanma şansım olabilirdi ama dördüncü sıradan başlıyorum ki bu en acı verici şey çünkü dördüncü sıranın kötü tarafı Ste Devote [1. viraja]'e girmek için pek bir yer olmaması. "

"Bir aracı geçebilirsiniz ancak üçünü geçemezsiniz." dedi.