Sainz: "Monako'da daha güçlü döneceğiz"

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Ferrari'de Carlos Sainz aracının kontrolünü kaybedip spin atmasının ardından tabana hasar verdi ve yarışı dördüncü tamamladı.

Diğer tarafta Charles Leclerc lider giderken güç ünitesi sorunuyla finiş göremedi. Sonuç olarak Ferrari, bu yıl ikinci kez hafta sonunu podyumsuz kapattı ve iki şampiyonada birden geriye düştü.

Yarışın ardından konuşan Sainz şöyle dedi: "Gerçekten çok zor bir pazar günüydü ve umut ettiğimiz gibi değildi."

"Her şey startta başladı ve 4. virajda aniden esen rüzgar ne yazık ki beni pist dışına fırlattı. Sonrasında da zaten aracım hasar gördü."

"O andan itibaren çok fazla zorluk çektim çünkü çok fazla yere basma gücü eksikliği vardı ve araç hemen hemen her yerde kayıyordu. Bu, lastiklere de zarar veriyordu."

Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Lando Norris, McLaren MCL36 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Durumu toparlamak ve yükselmek için her şeyimi verdim. Şartlar göz önüne alındığında çok da kötü olmayan bir dördüncülük almayı başardık. Fakat bu, ideal bir sonuç değil."

"Ayrıca Charles'ın lider giderken yarış dışı kalması da hayal kırıklığı yaratıyor fakat Monako'da daha güçlü şekilde dönmek için bir takım olarak çok çalışacağız."

Charles Leclerc ise olumlu şeylere odaklandı ve Monako'da daha güçlü dönmek istediğini söyledi.

Leclerc, "Takım bu yıl şimdiye kadar dayanıklılık anlamında inanılmaz bir iş yapıyor. Elbette bu sonuç acı verici çünkü bütün hafta sonu öndeydik ve her şey çok iyi gidiyordu."

"Bazen bunun gibi şeylerin olabileceğini biliyorum ve böyle anlarda pozitif şeylere odaklanmak çok önemli. Baktığımızda sıralama turları ve yarıştaki hızımız çok kuvvetliydi. Araçtaki hissiyat çok iyiydi."

"Ayrıca son birkaç yarışta zayıf noktamız olan lastik yönetimi konusunda da ilerleme kaydettik."

"Tabii ki bunu puana dönüştürememek ve büyük puanları masanın üzerinde bırakmak üzüntü verici. Fakat sezonun daha başındayız ve elimizde büyük bir potansiyel olduğunu biliyoruz."

"Artık sırada Monako yarışı var ve bu yüzden orayı sabırsızlıkla bekliyorum. Umarım iyi bir yarış olur." dedi.