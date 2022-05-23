Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Önceki / Marko: "Perez anlamadı fakat iki farklı stratejideydik" Sonraki / Hamilton: "Liderlerle benzer tempoda olmamız harika"
Formula 1 / İspanya GP Haberler

Sainz: "Monako'da daha güçlü döneceğiz"

Ferrari pilotu Carlos Sainz, İspanya'da yaşadıkları hayal kırıklığına rağmen bir sonraki yarış Monako'daki daha iyi olmalarını ümit ediyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Sainz: "Monako'da daha güçlü döneceğiz"
Haberi dinle

Ferrari'de Carlos Sainz aracının kontrolünü kaybedip spin atmasının ardından tabana hasar verdi ve yarışı dördüncü tamamladı.

Diğer tarafta Charles Leclerc lider giderken güç ünitesi sorunuyla finiş göremedi. Sonuç olarak Ferrari, bu yıl ikinci kez hafta sonunu podyumsuz kapattı ve iki şampiyonada birden geriye düştü.

Yarışın ardından konuşan Sainz şöyle dedi: "Gerçekten çok zor bir pazar günüydü ve umut ettiğimiz gibi değildi."

"Her şey startta başladı ve 4. virajda aniden esen rüzgar ne yazık ki beni pist dışına fırlattı. Sonrasında da zaten aracım hasar gördü."

"O andan itibaren çok fazla zorluk çektim çünkü çok fazla yere basma gücü eksikliği vardı ve araç hemen hemen her yerde kayıyordu. Bu, lastiklere de zarar veriyordu."

Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Lando Norris, McLaren MCL36

Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Lando Norris, McLaren MCL36

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Durumu toparlamak ve yükselmek için her şeyimi verdim. Şartlar göz önüne alındığında çok da kötü olmayan bir dördüncülük almayı başardık. Fakat bu, ideal bir sonuç değil."

"Ayrıca Charles'ın lider giderken yarış dışı kalması da hayal kırıklığı yaratıyor fakat Monako'da daha güçlü şekilde dönmek için bir takım olarak çok çalışacağız."

Charles Leclerc ise olumlu şeylere odaklandı ve Monako'da daha güçlü dönmek istediğini söyledi.

Leclerc, "Takım bu yıl şimdiye kadar dayanıklılık anlamında inanılmaz bir iş yapıyor. Elbette bu sonuç acı verici çünkü bütün hafta sonu öndeydik ve her şey çok iyi gidiyordu."

"Bazen bunun gibi şeylerin olabileceğini biliyorum ve böyle anlarda pozitif şeylere odaklanmak çok önemli. Baktığımızda sıralama turları ve yarıştaki hızımız çok kuvvetliydi. Araçtaki hissiyat çok iyiydi."

"Ayrıca son birkaç yarışta zayıf noktamız olan lastik yönetimi konusunda da ilerleme kaydettik."

"Tabii ki bunu puana dönüştürememek ve büyük puanları masanın üzerinde bırakmak üzüntü verici. Fakat sezonun daha başındayız ve elimizde büyük bir potansiyel olduğunu biliyoruz."

"Artık sırada Monako yarışı var ve bu yüzden orayı sabırsızlıkla bekliyorum. Umarım iyi bir yarış olur." dedi.

paylaşım
yorumlar
Marko: "Perez anlamadı fakat iki farklı stratejideydik"
Önceki haber

Marko: "Perez anlamadı fakat iki farklı stratejideydik"
Sonraki haber

Hamilton: "Liderlerle benzer tempoda olmamız harika"

Hamilton: "Liderlerle benzer tempoda olmamız harika"
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
İspanya Grand Prix'si hafta sonuna dair bazı ilginç istatistikler İspanya GP
Formula 1

İspanya Grand Prix'si hafta sonuna dair bazı ilginç istatistikler

Vettel: "İspanya güncellemesinin bizi hemen ileri götürmeyeceğini biliyorduk" İspanya GP
Formula 1

Vettel: "İspanya güncellemesinin bizi hemen ileri götürmeyeceğini biliyorduk"

Horner: "Böyle giderse yedi takım, bütçe sınırına uymak için son dört yarışı kaçıracak" İspanya GP
Formula 1

Horner: "Böyle giderse yedi takım, bütçe sınırına uymak için son dört yarışı kaçıracak"

Son Haberler

Alonso, öfke patlamasının ardından hakemlerle barıştı
Formula 1 Formula 1

Alonso, öfke patlamasının ardından hakemlerle barıştı

Ferrari, Red Bull'un minimum yakıt sıcaklığını aştığı konusunda birtakım soru işaretlerine sahip
Formula 1 Formula 1

Ferrari, Red Bull'un minimum yakıt sıcaklığını aştığı konusunda birtakım soru işaretlerine sahip

Brundle: "Max, Perez'e borçlandı"
Formula 1 Formula 1

Brundle: "Max, Perez'e borçlandı"

Wolff: "Hamilton, 'motoru koruma' önerisiyle yarıştan çekilmeyi ima etmedi"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Hamilton, 'motoru koruma' önerisiyle yarıştan çekilmeyi ima etmedi"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.