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Formula 1 / Son dakika

Sainz, Schumacher'in kendisi için tehdit olmasından endişe duymuyor

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Sainz, Schumacher'in kendisi için tehdit olmasından endişe duymuyor
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Jose Carlos de Celis

2021'de Ferrari'ye geçecek olan Carlos Sainz, Ferrari Sürücü Akademisi'nde yer alan ve gelecek sene Formula 1'e girmesi beklenen Mick Schumacher'in kendisi için tehdit olmasından endişe duymuyor.

Formula 2'de şampiyona lideri olan Mick Schumacher'in gelecek sene Alfa Romeo ile Formula 1'e girmesi bekleniyor. Mick, bugün Alfa Romeo ile ilk defa resmi bir antrenman seansına katılacak.

Ferrari Sürücü Akademisi'nde yer alan pilotlardan Charles Leclerc, şu anda Alfa Romeo olan takımla antrenman seanslarına çıkmasının ardından bir sonraki sene yarış koltuğunu aldı ve iyi bir çaylaklık sezonunun ardından Ferrari'ye geçiş yaptı. Bu açıdan Schumacher de gelecekte Ferrari'ye geçme fırsatı bulabilir.

Sainz, "Mick yetenekli olduğunu kanıtladı. Onun yarışlarını ve sonuçlarını görmeniz lazım. Her pilot eşit değildir. Bazıları gelir gelmez, hangi kategori olursa olsun kazanır, çok kısa sürede hızlı olurlar. Bazılarında ise Mick gibi, kazanma noktalarına ulaşmaları daha uzun sürer. Bu isimler, belli bir vakit geçtikten sonra ilk gün kazananlar kadar iyi ve hatta daha iyi olabilirler."

"Mick'i son senelerde takip ettiğim kadarıyla çalışkan, ilk başta rahat olan ancak araca adapte olduğunda çok hızlı olabilen bir isim. Herkes farklı pilotları daha çok ya da az sevebilir ancak Mick F1'de fırsatı hak ediyor. F2'deki işini tamamlamalı ve katılacağı F1 seanslarında iyi iş çıkarmalı."

"Onunla Ferrari yörüngesinde karşılaşmamıza daha uzun zaman var. Henüz böyle bir durumu düşünmüyorum. Oraya gittiğimde yarışlar ya da şampiyonluklar kazanırsam, o zaman beni takımdan almazlar." dedi.

 

Sainz: "Şampiyon bir babanın oğlu olmak ekstra baskıya neden oluyor"

Kendisi de eski ve ünlü bir yarışçının oğlu olan Sainz, bu durumun beklentiler nedeniyle kolay olmadığını söyledi.

Sainz, "Bu açıkçası zor bir durum. Çocukken, 11 - 12 yaşlarındayken babanızla her piste gittiğinizde, çok ünlü bir adamın oğlu olduğunuzu biliyorsunuz ve bu yüzden her zaman daha fazla baskı olur. Her zaman sizi daha çok baba izliyor olur. Tur zamanlarına her zaman daha fazla bakılır, sizi yenmek isteyen daha fazla evlat vardır. Çünkü onların babaları da onları izliyor olur."

"Bu durum çok fazla baskı oluşturuyor ve zor bir durum oluyor. Biraz kıskançlık da oluyor ve yalan söyleyemem, bu durumu idare etmek zor olabiliyor. Ancak avantajları da var. yanımda bir dünya şampiyonunun olması kariyerim için bir avantaj. Babamın tavsiyeleri ve bana öğrettiği şeyler olmasaydı, muhtemelen burada olamazdım."

"Bu açıdan babamın da ünlü bir yarışçı olmasından pişmanlık duymuyorum. Kariyerimin başında hissettiğim o ekstra baskı, zorlu yıllar ve onları iyi bir şekilde idare etmem kesinlikle beni daha güçlü hale getirdi. Bunu takdir ediyorum." dedi.

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Carlos Sainz Jr., McLaren walks the track

Carlos Sainz Jr., McLaren walks the track
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Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Carlos Sainz Jr., McLaren walks the track

Carlos Sainz Jr., McLaren walks the track
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Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Carlos Sainz Jr., McLaren walks the track

Carlos Sainz Jr., McLaren walks the track
3/8

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Carlos Sainz Jr., McLaren walks the track

Carlos Sainz Jr., McLaren walks the track
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Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Carlos Sainz Jr., McLaren walks the track

Carlos Sainz Jr., McLaren walks the track
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Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Carlos Sainz Jr., McLaren speaks to the media

Carlos Sainz Jr., McLaren speaks to the media
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Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Carlos Sainz Jr., McLaren speaks to the media

Carlos Sainz Jr., McLaren speaks to the media
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Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Lando Norris, McLaren and Carlos Sainz Jr., McLaren

Lando Norris, McLaren and Carlos Sainz Jr., McLaren
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Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Carlos Sainz , Mick Schumacher
Takımlar Ferrari
Editör Abdullah Çelik

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