Sainz: "Miami'de normale geri döndüm"

Ferrari pilotu, Bakü'de bu yılki en kötü sürüşlerinden birisini sergiledi ve pazar günü ancak beşinci olabildi.

Miami'de ise toparlanmış durumdaydı ve antrenmanlarda ikinci olup, sıralama turlarında üçüncü en iyi zamanı yaptı.

Bu hafta sonu daha mutlu göründüğünün söylenmesi üzerine Sainz, "Evet, kesinlikle. Avustralya'daki hislerime geri döndüm."

"Bu, Bakü'nün benim için tek seferlik çok garip bir hafta sonu olduğunu doğruluyor. Muhtemelen F1 kariyerimin en tuhafıydı - yalan söylemeyeceğim - ve en zoruydu."

"Miami'ye döndüğümde, ilk seanstan itibaren hislerim normale döndü. İyi bir tempom vardı, gün boyunca iyi durumdaydım, sıralama turları boyunca bunu geliştirdim."

"Bugün aracın performansını ortaya çıkaramamak biraz üzücü çünkü kesinlikle çok daha fazlası vardı."

"Fakat kırmızı bayraklar ve yeni lastiklerin çalışma şekli nedeniyle turu bir araya getirmek her zaman zor oluyor."

Bakü'den bu yana neyi değiştirdiği sorusuna Sainz, "Birkaç şeyi değiştirdik ama bu bazen anlaşılması zor bir spor. Yalan söylemeyeceğim. Anlaması çok zor bir spor."

"Bazen aracı piste çıkarıyorsunuz ve çalışmayan ya da olması gerektiği gibi hissettirmeyen şeyler oluyor. Tonlarca sensörümüz, tonlarca verimiz var ama bazen tam olarak ne olduğunu tespit etmek çok zor oluyor."

Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

"Bakü'den sonra doğru olmayan şeyler olduğundan o kadar emindim ve o kadar ikna olmuştum ki... Bu hafta sonu her şeyin tekrar normal hissettirdiğini ve saf tempo açısından Melbourne'de bulunduğum yere geri döndüğümü görmek güzel." dedi.

Sainz, Ferrari SF-23'ün yüksek hızlarda fazla dengesiz olduğunu söyledi.

"Gerçekten çok zor bir araç. Üçüncü antrenmanda yüksek hızlı bölümde bazı zor anlar yaşadım, bu da aracın buralarda çok zor olduğunu doğruluyor."

"Çok sert bir aracımız var, yani yüksek hızda çok dengesiz. Bu da bazen hatalara neden oluyor ama hem Charles hem de ben elimizden gelen her şeyi deniyorduk. Aracı limitlere çıkarmak, aracı olmayı hak ettiği yere yani Red Bull'ların arkasına koymak için çok çabaladık."

"Fakat Q3'te ilk turda en iyi turumu atamadım ve Fernando bizi geçti. Bakalım, aracın yapabileceklerinden en iyi şekilde faydalanmaya çalışacağız."

Yarışta rakiplerinin kim olacağı sorusuna Sainz, "Bence ilginç bir başlangıç olacak. Burada hep böyle oluyor. Geçen yıl 1. virajda içeriden ve dışarıdan gelenler arasında iyi bir fark vardı. Bunun nasıl sonuçlanacağını göreceğiz. Fakat Aston'larla savaşıyoruz... Arkamda kim var? Magnussen mi?"

"İlginç! Kevin, garip biri, ama bazen böyle şeyler alabiliyor, bunu pek çok kez gördük."

"Bence Fernando ile Max arkadan gelecek ve ikimizi de geçecek, normalde olması gereken bu çünkü yarış temposunda bu yıl gördüğümüz gibi 0.6-0.8 saniyeye denk geliyor. Bu da 50 küsur turluk bir yarışta büyük bir fark demek."

"Ayrıca bu yıl normalde gördüğümüz şey, Aston ve Fernando'nun yarış temposunda bizden biraz daha hızlı oldukları, çünkü lastiklere daha iyi bakıyorlar, daha az aşınmaya sahipler. Biz hâlâ bunu bulmaya, aracımızı geliştirmeye çalışıyoruz."

"Bakalım geçişler nasıl olacak, bakalım ilk turdan sonra nerede olacağız? Sonuçta Fernando'nun dediği gibi yarışı hak ettiğimiz yerde bitireceğiz ve bu da iyi bir öğrenme noktası olacak."