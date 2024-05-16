Sainz: "Miami'de ben ceza alırken Perez neden ceza almadı bilmiyorum"
Ferrari pilotu Carlos Sainz, sürücülere verilen cezalardaki tutarsızlıklara anlam veremediğini söylüyor.
Fotoğraf: Alexander Trienitz
Carlos Sainz, Miami'de gerçekleştirilen yarışta Oscar Piastri ile temas yaşamış ve Avustralyalı sürücünün ön kanadına hasar vermişti.
Bunun üzerine İspanyol sürücü zaman cezası aldı ve yarışı dördüncülüğü Sergio Perez'e kaybetmiş oldu.
Bu hafta sonu yapılacak Imola yarışı öncesi konuşan İspanyol pilot, aldığı cezayla ilgili şöyle dedi: "Biz sürücüler de bazen neden ceza aldığımızı bilmiyoruz."
"Geçen hafta sonu neden ceza aldığımızı anlamak zor."
"Mesela ortada bir Checo örneği var. Başlangıçta aracın kontrolünü kaybetti ve neredeyse iki sürücüyü yarış dışı bırakıyordu. Ondan kaçınmak için fren yapmak zorunda kaldım, temas olmadı ama bu benim yarışıma mâl oldu ve ceza çıkmadı."
"Oscar'ı geçtiğimde kontrolü biraz kaybettim ve bunun için ceza aldım. Sonuca bakmadığımız söyleniyor ama burada baktığımıza dair bir örnek var."
"Checo kimseye çarpmadı ve bu yüzden cezadan kurtuldu, bu yüzden sonucun cezanın bir parçası olduğunu anlıyorum. Bu da anlam veremediğim ya da kabul etmediğim bir şey."
İspanyol pilot, Ferrari'nin bu hafta sonu getirdiği güncellemeler hakkında da konuştu.
Sainz, “Bu hafta sonu güncellemeler sayesinde ileriye doğru iyi bir adım atabilmemizi umuyorum."
"Ancak ilk etapta Red Bull ile mücadele etmek, pist özelliklerine bağlı olacak."
"Miami'de iyi durumdaydık ama McLaren ve Red Bull hâlâ bir adım öndeydi. Tüm bunlar güç dengesinin piste bağlı olduğunu gösteriyor ve Imola da pist düzeni olarak bize uymalı."
"Taraftarlara harika bir gösteri sunabilirsek harika olacak."
Sainz'a geleceğiyle ilgili de soru yöneltildi.
Ne zaman geleceğiyle ilgili resmi bir açıklamanın geleceği sorusuna İspanyol pilot, “Merak etmeyin, ben bir şeyler duyar duymaz siz de öğreneceksiniz."
"Bunun biraz daha zaman alacağını düşünüyorum. Durum çok hızlı gelişmiyor.” cevanını verdi.
Carlos Sainz, Scuderia Ferrari
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
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