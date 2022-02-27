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Sainz: "Mevcut performansımız hakkında hiçbir fikrim yok"

Carlos Sainz, Ferrari'nin ilk testlerde gösterdiği sağlam performansa rağmen takımın mevcut konumu hakkında hiçbir fikri olmadığını söylüyor.

Sainz: "Mevcut performansımız hakkında hiçbir fikrim yok"
Luke Smith
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Altay Gök
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Ferrari, Barcelona testlerinin en dikkat çeken takımlarından birisi oldu. İtalyan takım, en fazla mesafe kat eden takım olurken, Carlos Sainz ise 236 tur ile en çok tur atan pilot oldu.

Diğer Ferrari pilotu Charles Leclerc ise testlerin ikinci gününün en hızlı ismiydi ve testleri genel klasmanda lider Lewis Hamilton'ın yalnızca yarım saniye gerisinde tamamladı.

Ferrari'nin bu göz dolduran performansı rakip takımlar tarafından da not edilmiş durumda. George Russell, Mercedes'in şu anda Ferrari'nin gerisinde olduğunu söylerken, Lando Norris ise Ferrari'nin "epey güçlü" göründüğünü söylüyor.

Fakat Sainz daha her şeyin çok başında olduklarını ve rakiplerinin karşı okuma yapmasının bu aşamada zor olduğunu vurgulamakta.

"Neden hemen birtakım sonuçlar çıkarmaya başladığınızı ve güç dengesini oluşturmaya çalıştığınızı tahmin edebiliyorum"

"Fakat gerçekten performansımızın durumuna dair hiçbir fikrim yok. Aynı zamanda diğer takımların kullandığı yakıt yüklerini ve motor modlarını da bilmiyoruz."

"Bu nedenle testlerden mutlu ayrıldığımızı da, mutsuz ayrıldığımızı da söyleyemem, çünkü hiçbir şey bilmiyorum."

"Bahreyn'de kimin nasıl bir durumda olduğunu öğrenmek daha kolay olacak."

Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75, leaves the garage

Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75, leaves the garage

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Ferrari geçtiğimiz iki sezonu galibiyet alamadan kapattı. Bu, 1992-1993 sezonlarından beri bir ilk.

Fakat takım 2020'deki takımlar şampiyonası altıncılığı sayesinde 2021'de Mercedes ve Red Bull gibi rakiplerine oranla ekstra rüzgar tüneli testi imkanı yakaladı. Ferrari aynı zamanda 2021 aracının gelişimini erkenden durdurarak 2022 için yeni düzenlemelere tam olarak odaklandı.

Mercedes ve Red Bull'un 10 Mart'ta Bahreyn'de başlayacak ikinci testte bir takım güncellemeler getirmesi bekleniyor.

Takımların çözmesi gereken bir diğer sorun ise dalgalanma. Bu sorunun ortaya çıkışı, 2022 araçlarının ilk piste çıkışı öncesi pek tahmin edilmemekteydi.

Dalgalanma sebebiyle bazı takımlar -özellikle son gün- dayanıklılık sorunları yaşadılar, fakat Sainz Ferrari'nin bir sorun yaşamadan kat ettiği mesafeden ötürü gurur duyduğunu söylüyor.

"Artık sadece atılan tur sayısına, dayanıklılığa odaklanmayacağız. Aynı zamanda dalgalanmanın da üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Aracın dayanıklılığını bu sorunla yaşarken koruyup koruyamayacağımız da başka bir soru işareti."

"Üstünde çalışmaya devam edecek ve durumun daha iyiye gidip gitmediğini zamanla göreceğiz."

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