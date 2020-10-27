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Formula 1 / Portekiz GP / Son dakika

Sainz: “Mercedes’leri geçmek oldukça kolaydı”

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Sainz: “Mercedes’leri geçmek oldukça kolaydı”
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör

Carlos Sainz, Portekiz Grand Prix’sinin ilk bölümünde Mercedes sürücülerini geçmenin “oldukça kolay” olduğunu söyledi.

İspanyol sürücü, Portimao’daki yarışın ilk turlarında yumuşak lastikle beraber Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas’ı geçerek liderliğe yükseldi.

Yarışa yedinci sıradan başlayıp ikinci turda liderliğe yükselmeyi hiç beklemeyen Sainz, sahip olduğu lastik avantajının bunu oldukça basit hale getirdiğini söyledi.

Sky F1’e konuşan Sainz, “Özellikle Mercedes’leri geçmek kolaydı. Çok zorlu bir mücadele olmadı. Normalde onların bizi geçtiği gibi onları geçtim.”

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“Lastikleri uygun sıcaklığa getirdiğimden emin olmak için formasyon turuna çok önem verdim. Sonrasında birkaç aracın orta lastikte, diğerlerinin yumuşak lastikte olduğunu gördük. Ancak yumuşak lastikteki sıcaklığın biraz daha yüksek olması benim iyi bir ilk tur geçirmemi sağladı.”

“Ancak ilk turda Lewis çok erken frenlediği için az kalsın ona çarpıyordum. Ancak dış taraftan sorunsuz şekilde geçmeyi başardım.”

“Sonrasında yağmur durduğu için Valtteri’nin tempoyu arttırıp tempoyu arttırmasını bekliyordum. Ancak öyle olmadı. Bilmiyorum, çok rahattım.”

“Sonrasında ona yetiştim ve aracın burnunu ona göstermeye çalışıp onu rahatsız etmeye çalıştım ve apeksi biraz kaçırdı. Bu hamlemle beraber sanırım aynaya bakarken apeksi kaçırdı ve böylece liderliğe yükseldim.” ifadelerini kullandı.

Sainz, Mercedes’ler lastiklerini uygun sıcaklığa getirdikten sonra liderlikte fazla kalamadı ve lastiklerinde aşınma sorunu yaşadıktan sonra yarışı altıncı sırada tamamladı.

“Son yarışlarda, düşük sıcaklıklarda sorun yaşıyoruz. Aracımız, viraj ortasında önden kaymaya meyilli ve bu da sol ön lastiğe oldukça zarar veriyor.”

“Bu, son zamanlarda aracımızda yer alan bir sorun ve sebebini araştırmaya devam etmeliyiz. Çünkü bugün, aşınma sorunu olmasaydı normal bir yarışta en azından dördüncü veya beşinci olabilirdik.”

Yardımcı editör: Luke Smith

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Portekiz GP
Pilotlar Carlos Sainz Jr.
Takımlar Mercedes
Editör Jonathan Noble

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