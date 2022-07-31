Sainz: "Mercedes'in yarış hızı büyük bir bilinmeyen"

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Ferrari pilotları, pazar günü gerçekleştirilecek yarışa, George Russell'ın hemen ardında ikinci ve üçüncü sıralardan başlayacaklar.

Hafta sonu boyunca hızlı görünen Carlos Sainz, sıralama turlarının ardından verdiği demeçte, Alman üreticinin ne kadar hızlı olacağı konusunda hiçbir fikirlerinin olmadığını söyledi.

Sainz, şöyle konuştu: "Kötü bir sıralama turları değil ama son denememde daha iyisini yapabileceğimi düşündüğüm için elde ettiğim sonuçtan memnun değilim."

"Fakat pozitif şeylere odaklanıyorum: Yarın için iyi bir pozisyondayız, tüm hafta sonu araçta rahattım ve doğru yönde ilerliyoruz."

"Tüm sıralama turlarında her şeyi hemen hemen kontrol altında götürdüm. Doğru yönde ilerlemeye devam ediyoruz. Bu da araçta giderek daha rahat hissetmemi ve her şeyi bir araya getirmemi sağlıyor."

"Yarın her şeyden önce iyi bir başlangıç yapmamız ve ardından lastik yönetiminde doğru yönde ilerlememiz gerekiyor. Bunu yapmak da kolay olmayacak."

"Dün tüm lastiklerde aşınma vardı ve bence hepimiz için çok uzun bir yarış olacak."

"Daha fazlasını yapabileceğimizi düşünüyorum fakat Mercedes'in yarış temposu bir bilinmeyen. Bugünkü kadar hızlı olabilecekler mi bilmiyorum. Bence açık fikirli yaklaşmalı ve elimizden gelenin en iyisin yapmalıyız."

"Bütün hafta sonu araçta çok rahat hissettim, bu yüzden yarın hızlı olacağımızdan şüphem yok."

Yarışta ne tür bir sonuç beklediği sorusuna Sainz, "Az önce de söylediğim gibi bütün hafta sonu hızlıydık. Bu yüzden yarışta güçlü olmamak için hiçbir neden yok. Cuma günkü tempoyu, yarışa taşıyacağımıza eminim. Bu yüzden yarışı sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images