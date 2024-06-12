Wolff: "Sainz, Mercedes'in 'kendini yeniden icat etme' vizyonuyla örtüşmüyor

Yedi kez Dünya Şampiyonu Lewis Hamilton'ın 2025 sezonu için Ferrari'ye gitmesiyle, Mercedes, George Russell'a yeni bir takım arkadaşı arayışında olacak. Hamilton'ın şu anda Carlos Sainz'in oturduğu Ferrari koltuğunu alması, Mercedes'in Hamilton'ın yerine Sainz'e yönelebileceği spekülasyonlarına yol açtı.



Toto Wolff, Sky F1 ile yaptığı röportajda ve Mercedes takımının "kendini yeniden icat etmek" gibi bir planı olduğunun ve bu planın bir parçasının Kimi Antonelli olduğunun altını çizdi.



"Öncelikle Carlos üst düzey bir koltuğu hak ediyor. Yani, harika bir iş çıkardı."



"Ama biz şu anda bir yola çıktık ve 'Biliyor musunuz, ileriye dönük olarak kendimizi biraz yeniden icat etmek istiyoruz' dedik. Ve Kimi Antonelli kesinlikle bu planda bir rol oynuyor.”

Toto Wolff, Takım Müdürü ve CEO, Mercedes-AMG Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images



"Henüz gelecek yıl için kararımızı vermedik, ama Carlos'un da beklemesini istemedik, çünkü kendisi için kararlar alması gerekiyor ve ancak böyle adil olur. Ama o mükemmel bir iş çıkarıyor." dedi Wolff.



Sainz'in 2025 için seçenekleri şu anda Williams ve 2026'dan itibaren Audi olacak olan Sauber gibi görünüyor. Williams, Sainz'i kadrosuna katma arzusunu açıkça belirtti ve takım patronu James Vowles, onu "bir numaralı hedef" olarak doğruladı.



"Bir numaralı hedef Carlos."



"O, geçen yıl tüm zorluklara rağmen Singapur'da Max 'i harika bir sürüşle yenen ve bu ilk kez olmayan bir yarış kazanan sürücü.”



"Olayları ele alış biçimi zekice, mantıklı ve inanılmaz derecede hızlı. Bu yıl Şanghay'da yaptığı şey, olumsuz gibi görünecek ama değil, sıralamalarda kaza yaptı ve bu belirli bir düzeyde hepimizin başına gelir, kendini yeniden toparlayabilen, tekrar piste çıkan ve o koşullarda takım arkadaşını yenen etkileyici bir atlet.”

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, pit şeridinde Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images



"Ve bence bu onun sürücü olarak ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Griddeki herhangi bir takım için Carlos gibi birini takımında bulundurmak büyük şans olurdu." dedi Vowles.



Sainz, apandisit ameliyatından döndükten sonra 2024 Avustralya Grand Prix'sinde kariyerinin üçüncü F1 zaferini kazandı.