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Formula 1 / Son dakika

Sainz: "Mercedes'i kopyalamak imkansız"

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Sainz: "Mercedes'i kopyalamak imkansız"
Ekleyen:
, Editör
3 Mar 2020 06:13

Carlos Sainz, McLaren'la görüştüğünü ve dışarıdan bakarak Mercedes'i kopyalamanın imkansız olduğunu söyledi.

Racing Point, Lawrence Stroll tarafından satın alınmasından bu yana büyük bir değişime uğradı ve Mercedes'le olan bağlarını kuvvetlendirdi.

Şimdi aracın süspansiyonunu Mercedes'ten alan Racing Point, aynı zamanda vites kutusu ile güç ünitesini de Alman üreticiden alıyor.

Buna ek olarak Racing Point, Mercedes konseptine uygun şekilde hazırlanan Mercedes rüzgar tünelinde de testler yapıyor. Tüm bunlar birleştiğinde 2020 RP20 ile 2019 Mercedes W10'un oldukça benzer tasarıma sahip olduğu görüldü.

Diğer tarafta McLaren ve Williams gibi takımlar başka bir takımla çalışmak yerine tamamen bağımsız şekilde araç tasarlıyorlar.

Konu hakkında konuşan McLaren pilotu Carlos Sainz, "Bunu gördükten sonra mühendislerimle konuştum."

“Mühendislerime 'Neden Mercedes'i kopyalamıyoruz?' diye sordum ve bana bunun imkansız olduğunu söylediler."

"Formula 1 ayrıntılarda gizli ve bu ayrıntıları dışarıdan bakarak kopyalamak imkansız."

“Onlara inanıyorum ve artık bunu sormayacağım." dedi.

Diğer tarafta Racing Point patronu Andy Green yasal olmayan bir şey yapmadıklarını yineledi.

Renault ve McLaren'ın protesto ihtimali sorulduğunda Green, "Bizi tam olarak neyle suçlayacaklarını bilmiyorum. Çünkü yaptığımız her şey kurallara tam olarak uyuyor. Diğer takımlar bu yolu seçmiyorsa bu onların elinde olan bir şey."

"Bizim hakkımızda konuşmaları hoşuma gidiyor. Bu iyi bir araç yaptığımızın kesin bir işareti. Eğer geride olsaydık o zaman kimse bizi konuşmazdı." yanıtını verdi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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