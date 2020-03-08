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Formula 1 / Son dakika

Sainz: "Mercedes yine önde olacak"

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Sainz: "Mercedes yine önde olacak"
Ekleyen:
, Editör
8 Mar 2020 16:12

Carlos Sainz, Barcelona testlerindeki verilere bakıldığında Mercedes'in yine önde olacağını düşünüyor.

Mercedes sezon öncesi testlerinde en hızlı takım görüntüsü çizerken, en çok tur atan takım konumunda da yer aldı.

Bu konu hakkında Marca'ya konuşan Sainz, "Hepimiz Mercedes'in tekrar ilk sıralarda olmasını bekliyorduk. Geçen yıl Abu Dhabi'de büyük bir avantajla diğerlerinin önündeydiler ve bütçeleriyle, araçlarını yıldan yıla nasıl geliştirdiklerini bilen insanlar olarak, bu sezona mükemmel şekilde başlayacaklarını ve diğerlerinin de aradaki farkı kapatmak için çalışacağını biliyorduk."

"Bu yıl Red Bull Racing'in Mercedes'e meydan okuma şansı var. Tüm sezon boyunca mı yoksa sadece beş veya altı yarışta mı yapacaklarını bilmiyorum, ama kesinlikle rekabetçi olacaklar."

"Şu noktada Red Bull Racing ve Ferrari'nin hangi pozisyonlarda olduğunu bilmiyorum. Sadece bir şeyden eminim; Mercedes yine önde ve şampiyonluğu kazanma şansları olacak."

"Herkesin eşit seviyede yakıta sahip olacağı Melbourne'de daha net bir tablo göreceğiz." dedi.

Sainz, McLaren'ın ise orta grubun önünde savaştığını söyledi.

"Pozisyonlarımız beklentilerimle benzer; orta grubun en iyisi olmak için savaşıyoruz. Ama daha da ötesiyle, yani liderlerle aradaki farkı kapatmakla ilgileniyoruz."

"McLaren'ın en iyi takımlardan daha hızlı gelişip gelişmeyeceğini görmek istiyoruz. Farkı azaltabilir miyiz görmeliyiz. Racing Point, AlphaTauri veya Renault'nun ne yapacağından ve şampiyonadaki pozisyonumuzdan hariç olarak takımın ne kadar gelişebileceğiyle de ilgileniyoruz."

"Test sonuçları iyiydi. Bu iyi ve istikrarlı bir ekibimiz olduğunu gösteriyor. Avustralya Grand Prix'si öncesinde çok daha iyi bir temelimiz var. Ek olarak çok sayıda tur attık ve tüm bunlar iyi işaretler."

Toro Rosso'da James Key ile çalışan Sainz, McLaren'ın yeni teknik patronundan mucizeler yaratmasını beklemiyor.

"Aslında hayır, ondan mucizeler beklemiyorum. Bir kişi her şeyi tamamen değiştiremez. Takım için, James'ın gelişi iyiydi. Aerodinami, mekanik vb. gibi departmanlardaki çocuklar için taze bir nefes oldu. Teknik tarafta yeni bir yön getirdi. Şimdi farklı durumlarla baş etmede yeni bir yönümüz var ve aynı zamanda orta ile uzun vade için bize yardımcı olacak projeleri var."

"Geçen sezonu altıncı bitirmek güvenimi arttırdı ve araçta kaydettiğimiz istikrarlı gelişim, en azından yorumlarımızın doğru olduğunu gösteriyor. Takımın durumlara nasıl yanıt vereceğini bildiğini gösteriyor. Aynı şekilde devam etmeliyiz."

"Aracın gelişiminde yer aldım ama Lando Norris'in hakkını yememek gerekiyor. Tabii ki, geçen yıl deneyimlerim önemli bir rol oynadı ve Formula 1'de geçirdiğim beş yıl, çeşitli sorunları daha iyi tanımlamama yardımcı oldu. Ancak Lando'nun her şeyle ilgili kendi görüşü var. Kendi tercihleri ve kendi istekleri var, ki bu da gelişimimizde belli bir rol oynadı."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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