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Formula 1 / Son dakika

Sainz: "Mercedes yine baskın olacak"

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Sainz: "Mercedes yine baskın olacak"
Ekleyen:
, Editör

Ferrari pilotu Carlos Sainz, yeni sezonda Ferrari'den önemli bir adım beklese de, 2022 yılı gelmeden ön tarafa döneceklerini düşünmüyor. Ön tarafta ise yine Mercedes'i görmeyi bekliyor.

Ferrari, geçe yıl 1980'den bu yana en kötü sezonunu geçirdi ve üç podyum aldığı yılı ancak altıncı sırada noktalayabildi.

Ferrari, geçen yıl rakiplerine kıyasla daha güçsüz bir motora sahipti ve aracın aerodinamik konsepti de bekleneni veremedi.

Takım son yıllarda yaşadığı sorunlardan dersler çıkarmış durumda ve 2021'de yeniden ön bölüme dönmeyi hedefliyor.

Ancak Sebastian Vettel'in yerini alan Carlos Sainz, İtalyan ekipten büyük beklentiler olmaması gerektiğini düşünüyor.

GPFans Global'in de dahil olduğu bir röportajda, Ferrari'nin hedefleri hakkında konuşan Sainz şöyle dedi: "Bu konuda bir şey söylemek çok zor."

"Halihazırda bazı olumlu işaretler ve ilerlemeler görüyorum. Ayrıca durumu bizim için biraz daha iyi hale getirmesi gereken yeni bir motor da geliyor."

"Ancak 2021'in herkes için zor bir yıl olacağını düşünüyorum. Hepimiz Mercedes'in spora hakim olmaya devam edeceğinin farkındayız ve büyük bir düzenleme değişikliği olmadığı için, 2021'de de büyük bir şansa sahip olmaya devam edecekler."

"Bence Ferrari de dahil olmak üzere Mercedes dışındaki herkes 2022'ye odaklanmalı ve takımın rekabet seviyesini büyük oranda değiştirmeye çalışmalı."

"Ferrari bunu biliyor. Tam olarak bunu deneyeceği için, 2021'in bir geçiş yılı olacağına eminim."

"İyi ilişkiler kurmaya ve aracı her geçen gün tanımaya çalışacağım. Sonra 2022'de temiz bir sayfa olacak ve yeni düzenlemelerle başlayacağız. Bu da daha önemli olacak."

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Bu Haber Hakkında

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Editör Kemal Şengül

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