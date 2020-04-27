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Formula 1 / Son dakika

Sainz: "Mercedes veya Ferrari'de iyi bir iş yapabilirim"

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Sainz: "Mercedes veya Ferrari'de iyi bir iş yapabilirim"
Ekleyen:
, Editör
27 Nis 2020 07:33

Carlos Sainz, Ferrari ya da Mercedes'e geçmesi halinde iyi bir iş yapabileceğinden hiçbir şüphesi olmadığını söyledi.

Carlos Sainz'ın adı 2021 sezonu için Ferrari ile ciddi şekilde anılıyor ve McLaren'ın da kendisine sözleşme uzatma teklifi yapacağı düşünülüyor.

Sainz ise, AS gazetesine verdiği demeçte hangi takım için yarışırsa yarışsın iyi bir iş yapacağından emin görünüyor.

"Boş zamanımı iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. Söylentilerden uzak kalmaya çalışıyorum. Ama hepinizin bildiği gibi Formula 1'i de seviyorum. Formula 1 haberlerini de takip ediyorum. Diğer sürücüler de spordaki son dakika haberlerini takip ediyorlar."

"Söylentilere gelirsek, sanırım yeni bir şey söyleyemeyeceğim. Çünkü gerçekten yeni bir şey yok. Şu anda F1 tamamen felç olmuş durumda ve hareket eden hiçbir şey yok. Ama bir pilot olarak yeteneklerime güveniyorum."

"Geçen yıl, bildiğiniz gibi ileriye doğru çok önemli bir adım attım. Bir Ferrari, Mercedes veya McLaren sürdüğüm zaman çok iyi şeyler yapabileceğimi düşünüyorum. Bundan şüphe etmem gerekmiyor. Kendime güveniyorum ve iyi şeyler yapabileceğimi biliyorum."

Sainz eski yarışların tekrarlarını gördüğünü ve bundan çok etkilendiğini belirtti.

"Çok fazla seyrettim. Gerçek şu ki, uyumak benim için artık çok zor. Yatağa girdiğimde, 10:00'dan 01:00'e kadar uyayamıyorum çünkü yarışları seyrediyorum. Birkaç hafta önce 2012 sezonunun tamamını cep telefonumdan seyredebileceğimi fark ettim. Özellikle takımların eşitliği etkileyiciydi. İlk 6-7 yarışta 6-7 farklı kazanan vardı. Bu anlamda bana Formula 1'in daha önce daha eşit bir spor olduğunu düşündürttü. Maldonado, Perez, Grosjean, Raikkonen, iki McLaren, iki Mercedes, iki Ferrari... Hem pole hem de galibiyet için savaşıyorlar. Bu bana sporun uzun zaman önce daha eşit bir spor olduğunu ve bunun yakında yeniden başarılabileceğini hatırlattı."

"2006'daki yarışları seyrettim, 2008 yılındaki Brezilya yarışını seyrettim, geçen yıl yaptığımız yarışları da seyrettim... İlgileniyorum ve iyi vakit geçiriyorum.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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