Sainz: "Mercedes ve Red Bull hâlâ Ferrari'nin önünde"

Ferrari pilotu Carlos Sainz, cuma günü gerçekleştirilen ikinci antrenman seansını takım arkadaşı Charles Leclerc'in arkasında ikinci bitirdi.

Ferrari tek turda epey güçlü görünse de, Sainz Mercedes ve Red Bull'un kırmızı bayrak nedeniyle yavaş kaldığını düşünüyor.

Sainz, "Kesinlikle pole pozisyonunu kazanmaya çalışacağız ancak burada bir Monako gibi olmamızı beklemiyorum."

"Uzun sürüşlerde Mercedes ve Red Bull'un daha hızlı olduğunu görebiliyorduk. Mümkünse onların hemen arkasında olmaya çalışacağız. Önceki hafta sonlarına kıyasla biraz daha yakın hissediyoruz ve bir hata yaparlarsa, her türlü fırsattan en iyi şekilde faydalanmak istiyoruz."

"Tempoya sahibiz ve kesinlikle Spa'dan daha iyiyiz. Bence Mercedes ve Red Bull bizden daha hızlı, özellikle uzun sürüşlerde durum bu. Kırmızı bayrak yumuşak lastikle tur atmalarına izin vermedi ve belki de bizi daha hızlı gösterdi."

"Ayrıca McLaren'da Lando da çok hızlı, bu yüzden McLaren'la tekrar iyi bir mücadeleye girmeyi bekliyorum. Dediğim gibi Mercedes ve Red Bull hâlâ önde ama belki de bu pistte onlara son zamanlarda olduğumuzdan daha yakınız." dedi.

Sainz, genel olarak Zandvoort'ta yarışmaktan keyif aldığını da ekledi. "Bu, ilginç bir pist ve diğer pistlere benzemiyor. İlk antrenmanda farklı çizgiler denemek ilginçti. Gerçekten çok beğendim. Atmosfer harika, taraftarların olduğu tribünler piste çok yakın!" "Aracın dengesi ve davranışı da hemen hoşuma gitti. Yumuşak lastiklerle oldukça fazla tur atmayı başardık ve dediğim gibi hızlı araçların bazılarını kırmızı bayrak engelledi." "Belki de bu yüzden bu kadar iyi pozisyonlardayız. Fakat gelişebiliriz, her şey mükemmel gidiyor ve cuma günü oldukça pozitif geçti."

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images