Sainz: "Mercedes ile puan mücadelesi için harika bir fırsatımız olabilirdi"
Carlos Sainz, takımının bugün büyük bir fırsatı kaçırdığını düşünüyor.
Ferrari, Sao Paulo'da pek iyi bir gün geçirmedi. Charles Leclerc henüz formasyon turundayken bariyerlere çarparak yarış dışı kalırken, geriye kalan tek Ferrari aracı yarışı altıncı sırada tamamladı.
Mercedes pilotları ise iyi start alsalar da yarış ilerledikçe büyük performans kaybı yaşayarak geriye düştüler. Lewis Hamilton sekizinci olurken, George Russell yaşadığı hararet sorunuyla yarıştan çekildi.
Yarışın ardından Sainz, hayal kırıklığı yaratan bir gün geçirdiğini çünkü iki Mercedes'in de oldukça kötü olduğu bir hafta sonunda puan fırsatını kaçırdıklarını söyledi.
İspanyol pilot, "Hayal kırıklığına uğradım çünkü bu hafta sonu bize bazı puanlara mal oldu."
"Antrenmanların başından beri bir sorunumuz vardı. Piste tam olarak uyum sağlayamadık ve zorlandık."
"Yıl boyunca iyi startlar aldığımızı ancak sonunda herkesten daha çok zorlandığımızı fark ettim. Yani evet, bu gerçekten üzücü." dedi.
Öte yandan Sainz, takım arkadaşının başına gelen şeyi kendisi deneyimlemediği için şükrettiğini belirtti.
Leclerc'in kazası hakkında Sainz, "Tanrı'ya şükür ki bana bir şey olmadı."
"Tabii ki onun için yazık oldu. Bu hafta sonu Mercedes'e karşı iyi puanlar elde etmek için harika bir fırsatımız olabilirdi ama aracın hızı çok iyi değildi. Aston Martin, McLaren ve Red Bull öndeydi ve onlarla pek mücadele edemedik. Yani evet, sanırım fırsatı kaçırdık." yorumunda bulundu.
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