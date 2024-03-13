Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Suudi Arabistan GP

Sainz, Mercedes ile mi görüşüyor?

Carlos Sainz'ın babasının Mercedes misafirhanesinde görülmesiyle İspanyol pilotun geleceğiyle ilgili dedikodular hız kazandı.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Güncel:
Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Shameem Fahath

Apandisit ameliyatı ameliyatı olduktan sonra Cidde yarışından çekilen Sainz, takım arkadaşı Charles Leclerc ve yerine geçen Oliver Bearman'a destek vermek amacıyla cumartesi günü padoktaydı. Kendisiyle beraber babası Carlos Sainz Snr ve menajeri Carlos Onorio da orada hazır bulundu.

İtalya'da yayınlanan bir habere göre Sainz kampı, hafta sonunda Mercedes yönetimini ziyaret ederek 2025 için görüşme yaptı.

Mercedes, Lewis Hamilton'ın Ferrari'ye katılma kararı sonrasında yeni bir pilot arayışında ve koltuğunu Hamilton'a kaybeden Sainz da boştaki isimlerden birisi.

Corriere dello Sport bu konuda şöyle diyor: "Suudi Arabistan GP'si sırasında Carlos Sainz'ın tüm çevresi uzun bir süre Mercedes misafirperverliğinde kaldı."

"Sainz Jr'ın Ferrari ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve bu nedenle menajeri Carlos Onorio, sürücünün babası Carlos Sainz Snr ile birlikte Toto Wolff ile uzun uzun konuştu."

İtalyan yayın organı "görüşmelerin başladığını" iddia ediyor.

Carlos Sainz, Sainz Snr'ın padoktaki birçok üst düzey isimle yaptığı görüşmeleri küçümsemişti.

İspanyol pilot, "Babamın Helmut Marko'ya merhaba demeye gittiğini gördüyseniz, onunla harika bir ilişkisi olduğunu hatırlamanız gerekir, aynı şekilde bizim de Toto ile iyi bir ilişkimiz var."

"Griddeki herkesle yılın bu aşamasında bu çok normal. Birbirimizi üç ya da dört aydır görmediğimiz için birbirimize merhaba diyebiliriz." demişti.

Öte yandan Fernando Alonso'nun menajeri Flavio Briatore de, geçtiğimiz günlerde Monako'da bir kez daha Wolff ile görüntülendi.

Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Piastri: "Benim tarzım Senna'dan ziyade Prost'a benziyor"
Sonraki haber Wolff, Mercedes F1'in toparlanması konusunda yeni bir "zihniyete" sahip

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Kemal Şengül
Daha fazlası
Kemal Şengül
Coulthard: "Hamilton'ın aklı artık Ferrari'de gibi görünüyor"

Coulthard: "Hamilton'ın aklı artık Ferrari'de gibi görünüyor"

Formula 1
Suudi Arabistan GP
Coulthard: "Hamilton'ın aklı artık Ferrari'de gibi görünüyor" Coulthard: "Hamilton'ın aklı artık Ferrari'de gibi görünüyor"
Norris, Verstappen'in sahip olduğu avantajdan rahatsızlık duymuyor

Norris, Verstappen'in sahip olduğu avantajdan rahatsızlık duymuyor

Formula 1
Norris, Verstappen'in sahip olduğu avantajdan rahatsızlık duymuyor Norris, Verstappen'in sahip olduğu avantajdan rahatsızlık duymuyor
2025 sezonunun Avustralya'da başlaması planlanıyor

2025 sezonunun Avustralya'da başlaması planlanıyor

Formula 1
Suudi Arabistan GP
2025 sezonunun Avustralya'da başlaması planlanıyor 2025 sezonunun Avustralya'da başlaması planlanıyor

Son Haberler

Komatsu: "Suudi Arabistan GP'de Hulkenberg'in puanı Haas için 'altın tozu' gibiydi"

Komatsu: "Suudi Arabistan GP'de Hulkenberg'in puanı Haas için 'altın tozu' gibiydi"

F1 Formula 1
Suudi Arabistan GP
Komatsu: "Suudi Arabistan GP'de Hulkenberg'in puanı Haas için 'altın tozu' gibiydi" Komatsu: "Suudi Arabistan GP'de Hulkenberg'in puanı Haas için 'altın tozu' gibiydi"
Coulthard: "Hamilton'ın aklı artık Ferrari'de gibi görünüyor"

Coulthard: "Hamilton'ın aklı artık Ferrari'de gibi görünüyor"

F1 Formula 1
Suudi Arabistan GP
Coulthard: "Hamilton'ın aklı artık Ferrari'de gibi görünüyor" Coulthard: "Hamilton'ın aklı artık Ferrari'de gibi görünüyor"
Aston Martin, Red Bull'dan ayrılması halinde Verstappen'i ikna edebilir mi?

Aston Martin, Red Bull'dan ayrılması halinde Verstappen'i ikna edebilir mi?

F1 Formula 1
Suudi Arabistan GP
Aston Martin, Red Bull'dan ayrılması halinde Verstappen'i ikna edebilir mi? Aston Martin, Red Bull'dan ayrılması halinde Verstappen'i ikna edebilir mi?
Yamaha: "Hayal kırıklığı yaşadık ancak sihirbaz değiliz"

Yamaha: "Hayal kırıklığı yaşadık ancak sihirbaz değiliz"

MGP MotoGP
Katar GP
Yamaha: "Hayal kırıklığı yaşadık ancak sihirbaz değiliz" Yamaha: "Hayal kırıklığı yaşadık ancak sihirbaz değiliz"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye