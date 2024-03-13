Sainz, Mercedes ile mi görüşüyor?
Carlos Sainz'ın babasının Mercedes misafirhanesinde görülmesiyle İspanyol pilotun geleceğiyle ilgili dedikodular hız kazandı.
Carlos Sainz, Ferrari SF-24
Shameem Fahath
Apandisit ameliyatı ameliyatı olduktan sonra Cidde yarışından çekilen Sainz, takım arkadaşı Charles Leclerc ve yerine geçen Oliver Bearman'a destek vermek amacıyla cumartesi günü padoktaydı. Kendisiyle beraber babası Carlos Sainz Snr ve menajeri Carlos Onorio da orada hazır bulundu.
İtalya'da yayınlanan bir habere göre Sainz kampı, hafta sonunda Mercedes yönetimini ziyaret ederek 2025 için görüşme yaptı.
Mercedes, Lewis Hamilton'ın Ferrari'ye katılma kararı sonrasında yeni bir pilot arayışında ve koltuğunu Hamilton'a kaybeden Sainz da boştaki isimlerden birisi.
Corriere dello Sport bu konuda şöyle diyor: "Suudi Arabistan GP'si sırasında Carlos Sainz'ın tüm çevresi uzun bir süre Mercedes misafirperverliğinde kaldı."
"Sainz Jr'ın Ferrari ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve bu nedenle menajeri Carlos Onorio, sürücünün babası Carlos Sainz Snr ile birlikte Toto Wolff ile uzun uzun konuştu."
İtalyan yayın organı "görüşmelerin başladığını" iddia ediyor.
Carlos Sainz, Sainz Snr'ın padoktaki birçok üst düzey isimle yaptığı görüşmeleri küçümsemişti.
İspanyol pilot, "Babamın Helmut Marko'ya merhaba demeye gittiğini gördüyseniz, onunla harika bir ilişkisi olduğunu hatırlamanız gerekir, aynı şekilde bizim de Toto ile iyi bir ilişkimiz var."
"Griddeki herkesle yılın bu aşamasında bu çok normal. Birbirimizi üç ya da dört aydır görmediğimiz için birbirimize merhaba diyebiliriz." demişti.
Öte yandan Fernando Alonso'nun menajeri Flavio Briatore de, geçtiğimiz günlerde Monako'da bir kez daha Wolff ile görüntülendi.
Carlos Sainz, Ferrari SF-24
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
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