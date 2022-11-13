Sainz: "Mercedes bugün rakipsizdi"

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Güç ünitesi değiştiren ve beş sıra grid cezası nedeniyle Brezilya'daki mücadeleye yedinci sıradan başlayan Sainz, ilk turlarda herhangi bir olaya karışmamasının ve iyi bir tempo tutturmasının ardından üçüncü sıraya kadar yükseldi.

Yarışın ardından konuşan İspanyol pilot, iyi bir yarış geçirdiğini ancak Mercedes'in şu an en hızlı araç olduğunu söylüyor.

"Evet, genel olarak iyi bir yarıştı. Startta ufak problemler yaşadık, frenler resmen alev almıştı. Bu nedenle ilk pitimizi erken yaptık, bu da üç pite döneceğimiz anlamına geliyordu. Belki en hızlı strateji bu değildi ancak yine de zorlamayı ve Checo ile aynı tempoyu tutturmayı başardık."

"Son turlarda Checo'ya karşı yine çok iyiydik, 7. sıradan başladıktan sonra podyuma çıkmak iyi hissettiriyor. Mutlu olmalıyız. Mercedes'in bu kadar hızlı olması bizim için kötü, yine de George'u tebrik ediyorum"

"Şu anda şampiyonada savunma modundayız, nitekim Mercedes bugün rakipsizdi. En hızlı araca sahiplerdi, bizden de, Red Bull'dan da hızlılardı."

"Abu Dhabi'de de Mercedes galibiyete ulaşacakmış gibi düşünmemiz lazım. Hem hasar azaltmalı, hem de galibiyete ulaşmak için çabalamalıyız." dedi.