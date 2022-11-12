Sainz: "Mercedes bu hafta sonu daha hızlı görünüyor"

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Carlos Sainz, cumartesi günkü sprint yarışında iyi bir performans sergiledi ve ikinci sırada finiş görerek önemli puanlar aldı.

Fakat pazar günkü yarışa grid cezası nedeniyle yedinci başlayacak.

Yarışını yorumlayan Sainz, "Normalde Mercedes sürücülerinden biraz daha fazla lastik aşınması yaşarız ve bugün özellikle başlangıçta oldukça zorluyorlardı. İlk birkaç turda turda pozisyonumu koruyup, Max ve George ile mücadele ettim."

"Agresif olmak zorundaydım çünkü yarın ceza alacağım ve sanırım bugün alabileceğim en yüksek sonuç ikinci sıraydı. Yarıştan memnundum. Hızdan memnunum. Sadece Mercedes son zamanlarda hızlanmış görünüyor. Özellikle yarışta çok hızlılar." dedi.

Sainz, Max Verstappen ile olan temasına da değindi.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Kesinlikle sınırdaydı. Onları geçmek çok zor ve onu geçmek için birinci viraja gerçekten derinden girmem gerekiyordu."

"Bir Red Bull ile savaşırken ya frenlemede agresif almanız gerekiyor ya da onları geçemiyorsunuz çünkü düzlükte o kadar hızlılar ki frenlemede gerçekten zorlamanız lazım."

"Biraz temas yaşadığım için üzgünüm ama bu bir yarış ve bazen başarılı olmak için riskler almanız gerekiyor."

Sainz, Mercedes'in bu hafta sonu daha hızlı olduğunu kabul ediyor.

"Bu hafta sonu iyi bir tempomuz var fakat Mercedes pilotlarının muhtemelen biraz daha hızlı olduğunu kabul etmeliyiz."

"Yarın Verstappen'in bugün yaptığı gibi orta hamuru denediğimizde ne olacağını görmek ilginç olacak."

"Orta hamurun nasıl davrandığını göreceğiz. Ayrıca onları pistte geçmemiz gerekecek çünkü yedinci sıradan başlıyorum."

"Sanırım Charles da beşinci başlıyor, yani onları geçmek istiyorsak iyi bir yarış çıkarmamız gerekecek." dedi.