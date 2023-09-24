Sainz: "Mercedes, benim taktiğimi bana karşı kullandı!"

Geçen hafta sonu Marina Bay pistinde yapılan sokak yarışının kapanış turlarında Sainz yavaşlayarak arkadaki Lando Norris'e DRS verdi ve George Russell ile Lewis Hamilton'ı daha taze lastiklerle geride tutmaya çalıştı.

Sonunda bu taktik işe yaradı. Sainz ve Norris yarışı birinci ve ikinci bitirirken, Russell'ın son turda kaza yapmasının ardından Hamilton üçüncü oldu.

Suzuka'da ise pozisyonlar tersine döndü. Sainz beşinci ve altıncı olan Russell ve Hamilton'ın arkasında yer alıyordu.

Daha eski lastiklere sahip olan Russell'a Hamilton'ın geçmesine izin vermesi söylendi ve Russell daha sonra Hamilton'ın da kendisine DRS verip Sainz'dan korunmasına yardım edip edemeyeceğini sordu.

Hamilton bunu kabul etti ancak bu strateji Sainz Russell'ı geçmeden önce yalnızca kısa bir süre işe yaradı. Bunu gören Sainz, takımına "Benim taktiklerimi bana karşı kullanıyorlar!" dedi.

İspanyol pilot, önünde gelişen senaryoyu eğlenceli bulduğunu itiraf etti.

Motorsport.com tarafından yorumu sorulduğunda Sainz, "Evet, aslında komik buldum."

"Aracın içinde gülüyordum çünkü Lewis'in DRS'yi George'a vermek için 130R'da geri çekildiğini görebiliyordum. Şikanda George'a atak yapmam gerektiğini düşündüm çünkü sonrasında bunu yapmak imkansız olacaktı."

"Şikana çok derin girdim, biraz dönmeyi başardım ve sonra onu geçmek için DRS'yi, hava koridorunu, her şeyi kullandım. Çok eğlenceliydi. Ve evet, kendi taktiklerim neredeyse pozisyonuma mal oluyordu." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, George Russell, Mercedes F1 W14 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

İlginç bir şekilde Sainz, önünde Russell yerine Hamilton olsaydı daha iyi olabileceğini düşünüyor.

"Dürüst konuşmak gerekirse, Lewis geride kalsaydı belki daha iyi bir şansları olabilirdi."

"Ama aynı zamanda Lewis'e hamle yapmayı denerdim çünkü George Esses'te, sekiz ve dokuzuncu virajda çok yavaştı."

"Bu yüzden 11 ya da 13. virajda atak yapmayı denerdim çünkü ikisi de orada çok yavaştı. Yani bunu asla bilemeyeceğiz. Ama Lewis'i de geride bırakmak daha riskli olurdu çünkü Lewis'i geçersem George'u da geçerdim."