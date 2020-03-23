Sainz, Melbourne'den döndükten sonra babası ile hiç temas kurmamış

Melbourne'de gerçekleştirilmesi planlanan Avustralya GP öncesinde McLaren'ın bir çalışanında Coronavirüs tespit edilmişti ve bunun üzerine 14 McLaren personeli daha karantina altına alınmıştı.

Yarış iptal edildi ve pilotlar evlerine geri döndüler.

McLaren pilotu Carlos Sainz da İspanya'daki evine döndü ancak her ihtimale karşı kendisini tecrit etti ve Coronavirüs testinden geçti.

Sonuç olarak testi negatif çıktı ancak İspanya'da artan vakalar nedeniyle şimdi evinde kalmaya devam ediyor.

Carlos Sainz Jr'ın babası Carlos Sainz Sr., oğluyla bu süreçte hiçbir temasta bulunmadıklarını söyledi.

57 yaşında Sainz Sr, “Daha önce hiç benzer bir durumla karşılaşmadık, ancak gerekli tüm önlemleri alıyoruz."

"Koşullar nedeniyle Carlos, kendisini iyi şekilde tecrit edebilmek adına İspanya'ya dönmeye karar verdi."

"Antrenörü ile sürekli iletişim halindeydi ancak test sonucunun negatif olduğunu öğreninceye kadar, çok titiz davrandık."

"Analiz sonuçlarından önce, risk almamak için onunla neredeyse hiç temas kurmadık." dedi.

McLaren'daki diğer 14 çalışanın da Coronavirüs testi negatif çıkmıştı.