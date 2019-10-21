Sainz, Meksika'da puan hedefliyor

Carlos Sainz son iki yarışta 18 puan toplamayı başardı ve şampiyonada Piere Gasly'i geçerek altıncı sıraya çıkmayı başardı.

Diğer tarafta McLaren, dördüncülük için bir başka adım daha attı ve Renault ile arasını 34 puana çıkardı.

İspanyol sürücü, Meksika GP öncesi verdiği demeçte bu ivmeyi korumak istediğini söyledi.

"Suzuka'da yine güçlü bir hafta sonu geçirdik ve sürücüler şampiyonasında altıncı sıraya çıkmak cesaret vericiydi. Bu, sezon sonuna kadar zorlamamız için bize motivasyon veriyor. Bunu başarmak kolay olmayacak ama sahip olduğumuz her şeyle bunun için savaşacağım."

"Ayrıca takımlar şampiyonasında bir adım daha atmayı başardık fakat odaklanmaya devam etmemiz gerekiyor."

"Meksika'da sürüş yapacağım için heyecanlıyım. Bu harika bir etkinlik ve zor bir pist. Her şeyimi ortaya koyduğumdan ve iyi puanlar aldığımdan emin olmalıyım."

Lando Norris ise ilk kez burada yarışacak.

“Meksika genellikle harika yarışlar sunuyor ve aracımızın bazı özelliklerine uyması gerekiyor. Yine de hafta sonununda en iyi şekilde faydalanabilmek adına çok çalışmam gerektiğinin farkındayım."

"Geçen sene ilk antrenman seansına katıldım ve şimdi yarışma fırsatını sabırsızlıkla bekliyorum."