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Formula 1 / Mexico City GP Haberler

Sainz: "Meksika'da araçta 'bazı tavizler' verdik"

Ferrari pilotu Carlos Sainz, Meksika GP hafta sonunda hızlarını etkileyen bazı tavizler verdiklerini söyledi.

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Sainz: "Meksika'da araçta 'bazı tavizler' verdik"
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Ferrari, Meksika GP hafta sonunda bu yılki en kötü yarışını geçirdi ve en hızlı üçüncü takım görüntüsü çizdi.

Ferrari'nin yüksek rakım önlemi olarak güç ünitesi tarafında gücü azalttığı şeklinde yorumlar ya da iddialar yer alıyor.

Yarışın ardından konuşan Sainz, hızı etkileyen bazı tavizler verdiklerini doğruladı anca detay vermedi.

Araçla en fazla bu kadar mı performans olduğu sorusuna Sainz, "Bugün mümkün olan en iyi sonucu almak için elimizden gelen her şeyi yaptık, ancak ne yazık ki hızımız yeterli değildi"

"Şahsen oldukça iyi bir yarış çıkardığımı düşünüyorum ama liderle aramızdaki fark çok büyük görünüyor."

"Bu hafta sonu için vermemiz gereken tavizler olduğunu biliyorduk, yarışa girerken yavaş olacağımızı biliyorduk. Bu açıdan alabileceğimiz maksimum puanı almaya çalıştık ve en azından çok fazla şey kaybetmedik, ki bu olumlu taraf."

Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18

Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Artık Brezilya ve Abu Dhabi'ye odaklanabiliriz, orada gerçek hızımıza geri dönmeyi bekliyoruz."

Nerede taviz verdikleri sorusuna Sainz "Mattia ya da Laurent'e sorarsanız, bu konuyu açıkça konuşacaklarından eminim. Bu konuda tamamen açığız fakat benim açımdan bu teknik bir konu ve çok fazla yorum yapmamayı tercih ediyorum."

"Sadece benim için iyi bir yarış olduğunu bildiğim olumlu yönlere odaklanıyorum. Bir aydır yarış tamamlayamadığım göz önüne alındığında araca geri dönmek ve güçlü bir yarış çıkarmak, iyi bir tempoya sahip olmak pozitif bir durum." dedi

Yarışta daha iyi hissedip hissetmediği sorusuna ise, "Yol tutuş evet, daha iyiydi, fakat hız öyle değildi. Yol tutuş konusunda rahattım, tutarlı tur zamanları kaydedebiliyordum, lastik yönetimim de iyiydi ama yavaştık. Maalesef sıralama turlarıyla kıyaslandığında hızımızı artıramadık."

"Brezilya yarışı da yüksek rakımda gerçekleşecek fakat bu hafta sonu gibi geçeceğini düşünümüyorum. Avusturya da yüksek rakımdaydı ve gayet iyiydik. Brezilya da Avusturya'ya benziyor, bu yüzden iyi olmayı bekliyorum."

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