Sainz, McLaren’la yeni sözleşme için görüşme yapmış

Sainz, yaptığı iki yıllık anlaşmayla beraber 2019’da McLaren’da Lando Norris ile takım arkadaşı olmuş ve Brezilya Grand Prix’sinde kariyerinin ilk podyumuna çıkıp takımının şampiyona dördüncüsü olmasına büyük katkı sağlamıştı.

İspanyol sürücü, 2020’de mevcut sözleşmesinin son yılına giriyor. Ancak Sainz, erkenden görüşmeler yapmalarına rağmen aceleleri olmadığını söyledi.

Geleceği hakkında konuşan Sainz, “Açıkçası, McLaren’da çok mutlu olduğum gerçeği bir sır değil ve açıkçası arka planda bazı şeyler ilerliyor.”

“Görüşmelere başladık, ancak aynı zamanda acele etmeyeceğiz çünkü daha Şubat ayındayız. Yani acelemiz yok.”

“McLaren’da çok, çok mutlu olduğumu saklamayacağım ve bu projeye ve başarıya ulaşma şekline büyük bir inancım var.” ifadelerini kullandı.

McLaren takım patronu Andreas Seidl da Sainz’la sözleşme görüşmelerine çok erkenden başlamak istemediklerini söyledi.

Seidl, “Hepimiz erkenden işlerin netleşmesini isteriz. Ancak özellikle bu konuda, şu anda herhangi bir karar ya da duyuru yapmak için aceleye gerek olmadığını düşünüyorum.”

“2020’ye yeni başlıyoruz ve geçen sene yaptıklarından dolayı Carlos ile Lando’dan çok memnunuz. Bu yüzden artık bir sonraki adımı atmamız önemli.”

“Onların da geçen sene öğrendikleri ile beraber sonraki adımı atacağından eminim ve gelecekte bir şeyleri değiştirmek için bir sebep olmadığını düşünüyorum.” şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz sezonu, yarış kazanan beş sürücünün arkasında altıncı sırada tamamlayan Sainz, “Sonraki sezonda sözleşmenizin olduğunu bilmek, her sporcuya her zaman yardımcı olur. Geçtiğimiz sezon bu iyi bir rol oynadı.”

“Özellikle ben bunu geçmişte hiç yaşamamıştım, bu yüzden bundan nasıl etkileneceğimi bilmiyordum. Ancak oldukça iyi bir etkisi oldu.”

“Bu sadece kendime, nasıl daha iyi bir sürücü olabileceğime ya da takıma gelecek sene nasıl daha fazla yardımcı olabileceğime odaklanabilmemi sağladı.”

“Olan biten her şey, daha komple bir sürücü olduğum ve daha istikrarlı ve daha iyi performans göstermeye hazır olduğum anlamına geldi.” dedi.