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Formula 1 / Rusya GP Haberler

Sainz: “McLaren’ın kazandığını görmek harika”

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Ferrari'nin İspanyol sürücüsü Carlos Sainz, eski takımı McLaren’ın uzun yıllar sonra yarış kazanmasının harika olduğunu söyledi.

Sainz: “McLaren’ın kazandığını görmek harika”

Ferrari'nin zorlanmasının beklendiği İtalya Grand Prix'sinde 6. sırada yer alan Sainz, takımın bu hafta sonu daha Sochi'de güçlü olmasını beklediğini belirtti.

İspanyol sürücü, takım arkadaşı Charles Leclerc'in kullanacağı yeni motorun gelecek sene için önemli olacağını ve bunun faydalarını görmek istediklerini dile getirdi.

Eski takımının Monza’da kazanması konusundaki düşünceleri sorulduğunda ise Sainz, “Öncelikle, onlara büyük tebrikler. Bunu hak ettiler. Uzun seneler sonra McLaren gibi bir takımın yeniden kazandığını görmek harika.”

“Açıkçası McLaren’da birçok arkadaş edindim ve onları pazar günü çok mutlu görmek, anılarımı depreştirdi ve bu an için uzun zamandır savaştıklarını, önceki iki yılda bunun bir parçası olduğumu hatırlattı.”

“Bizim için ise korkunç bir sonuçtu, çünkü Monza’da mümkün olan her puanı aldılar, en hızlı turu bile attılar. Avantajlı taraf artık onlar. Çok hızlı bir araçları var ve onları yenmek çok zor olacak.”

“Monza’nın bizim için zor olacağını biliyorduk. Oraya gitmeden bile simülasyonlarımız, McLaren’ın 0.3-0.4 saniye gerisinde olacağımızı gösteriyordu. Aracımızın karakteristiklerini ve Monza’nın bizim için mümkün olan en kötü pistlerden biri olduğunu biliyoruz. Ancak sonuç olarak iyi bir hafta sonu oldu ve iyi puanlar aldık.”

“Simülasyonlarımız, Sochi’nin bizim için daha iyi olacağını gösteriyor. İlk sektörde McLaren’a göre zorlanacağız ancak son sektörde güçlü olacağız. Umarım güçlü bir hafta sonu daha geçiririz ve onlara göre daha fazla puan alırız. Kolay olmayacak, ancak elimizden gelenin en iyisini yapacağız.”

“Yeni motorun tadına ilk olarak Charles bakacak, onun için mutluyum, nasıl olacağını göreceğiz. Parçalar konusunda bana göre daha sınırda, bu yüzden yeni parçaların yetişmesi çok önemliydi. Bu, gelecek sene için de iyi bir deney olacak. Bu yeni parçaları ben de ceza almaya en uygun pistte kullanmaya başlayacağım.”

 

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