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Sainz, McLaren'ın kariyerine olan etkisini övdü

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Carlos Sainz, McLaren'ın kariyeri boyunca kendisine “büyük bir destek” verdiğini ve Woking merkezli ekip sayesinde daha iyi bir sürücü olduğunu söyledi.

Sainz, McLaren'ın kariyerine olan etkisini övdü

İspanyol pilot şimdilerde Ferrari aracına adapte olmaya çalışıyor. Fakat bunun öncesinde McLaren için yarışıyordu ve hem 2019 hem de 2020 sürücüler şampiyonasını altıncı sırada tamamladı.

Sainz, bu yıl Ferrari ile henüz beşinci yarışında podyuma çıkmayı başardı ve zaman zaman hatalar yapsa da, Charles Leclerc karşısında ortaya koyduğu performansla takdir kazandı.

Ferrari pilotu, iki yıl geçirdiği McLaren'ın kariyeri için çok faydalı olduğunu ve daha iyi bir sürücü olmalarına yardım ettiğini dile getirdi.

Sainz, Sky F1'e verdiği demeçte şunları söyledi: "McLaren, kariyerimde bana oldukça destek oldu."

"Orada biraz daha yeni bir Carlos'u keşfettim. McLaren bana daha iyi bir versiyona çıkma konusunda yardımcı oldu ve bunun için onlara her zaman minnettar olacağım."

“Özellikle de bu yıl takım değiştirme ve uyum sağlamanın ne kadar zor olduğu hakkında çok fazla şey söylendiğini düşündüğümüzde, şu anda bulunduğum yerden memnunum."

“Kendimi rahat hissediyorum, mutluyum ve iyi sürdüğümü hissediyorum. Fakat henüz en iyi seviyeme ulaşmış değilim."

“Şu anda McLaren'daki ikinci yılında olan Carlos değilim. Aracı, tüm paketi ve takımı biraz daha iyi tanımam gerekiyor."

“Fakat bu noktaya yaklaşıyorum ve tüm öğrenme sürecini mümkün olduğunca çabuk tamamlamaya çalışıyorum."

“Artık Maranello'da yaşıyorum, simülatörde çok fazla vakit harcıyorum, çok fazla analiz yapıyorum ve mühendislerle saatlerce vakit geçiriyorum."

"Bunun ne kadar fark yarattığını bilmiyorum, hesaplamak imkansız ama gerçekten fark yaratmasını ve daha hızlı uyum sağlamama yardımcı olmasını umuyorum.”

"Monako güven artışı konusunda çok önemliydi. Monako'da iyi olacağımızı biliyorduk ama bu kadar iyi olmayı beklemiyorduk. Temel olarak doğru yönde gittiğimizi, iyi şekilde çalıştığımızı ve bazı pistlerde en önden çok uzak olmadığımızı bilmek iyi bir his veriyor." dedi.

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21
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Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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