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Formula 1 / Aston Martin Fabrikası Haberler

Sainz, McLaren'ın galibiyete ulaşmasından memnun

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Ferrari pilotu Carlos Sainz, eski takımı McLaren'ın Monza'da kazanmasından memnun olduğunu fakat öbür yandan Ferrari için durumun biraz zor olduğunu belirtti.

Sainz, McLaren'ın galibiyete ulaşmasından memnun

Carlos Sainz iki yıl McLaren'da yarışmasının ardından geçen sezonun sonunda İngiliz ekipten ayrıldı ve Ferrari'ye geçti.

İspanyol pilot bu yıl şimdiye kadar iki podyum almayı başardı fakat henüz galibiyete uzanamadı. Diğer tarafta McLaren, Monza'da galibiyete ulaşarak, 2012'den sonra ilk zaferini elde etti.

McLaren'la iyi bir ilişkiye sahip olmaya devam eden Sainz, eski takımının kazanmasından memnun olduğunu söyledi. Fakat bunun Ferrari için durumu zorlaştırdığını kabul ediyor.

İspanyol pilot, "Elbette McLaren ve takım için çalışan herkes adına çok mutluyum. Geçen yıl takımın bir parçasıydım ve Monza'da çok hızlıydık. Fakat bu yıl McLaren'ın Monza'da sahip olduğu kadar tempomuz yoktu. Her iki sürücü de bu hafta sonu boyunca çok hızlıydı."

"Bu nedenle McLaren'ı zaferinden dolayı tebrik ederim fakat Ferrari için, McLaren'ın kazanması ve duble yapması, hayal edebileceğimiz en kötü senaryoydu. Takımlar Şampiyonası'nda üçüncülük için McLaren ile kıyasıya bir mücadele içindeyiz ve McLaren şu anda duble sayesinde birçok puan kazandı." dedi.

Ferrari, son iki yarışta puan farkını açmıştı ancak İtalya'daki McLaren dublesiyle İngiliz ekip artık 13.5 puan önde yer alıyor.

Sainz, "Rusya'daki farkı azaltmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız."

"Şahsen aracı biraz daha iyi tanımam gerekiyor, şu anda hâlâ alışma sürecindeyim. Araçta doğru dengeyi bulmak çok zor ve önümüzdeki yarışlarda, üzerinde çalışmam gereken konuların başında bu geliyor."

"Her kaza farklı bir nedenden dolayı oldu fakat umarım bir süre daha kaza yapmam. Kazalar çok fazla pist üstü zamanı kaybetmeme neden oldu ve mekanikerler, aracı tamir etmek için tüm molaları kullanmak zorunda kaldı." dedi.

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, battles with Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, battles with Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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