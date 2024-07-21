Sainz: "McLaren'ın Ferrari'yi geçmesi sadece bir zaman meselesiydi"

Carlos Sainz, kötü startın ardından ilk turda epey sıra kaybetti ve sonunda altıncı sırada finiş gördü.

Yarışın ardından konuşan Sainz şöyle dedi: "Start bana neredeyse bütün yarış mâl oldu."

"Sezonun ilk kötü startı, bu yüzden kendime ya da takıma karşı çok sert olamam."

"Benim hatam mı yoksa start için çok agresif debriyaj ayarlarımız olduğu için bunun bedelini patinajla mı ödedik analiz etmeliyiz."

"Bu yüzden bir göz atıp analiz etmemiz gerekecek."

"Bu sezon bütün başlangıçlarım harikaydı, bu yüzden kendime veya takıma karşı çok sert olmamaya çalışacağım."

"Sadece başlangıcın daha önemli olduğu böyle bir yarışta, böyle bir şey olması üzüntü verici."

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

"Yarışa gelecek olursak, kendi açımdan değerlendirmek zor çünkü her zaman kovalamaca içindeydim ve ve özellikle ilk iki stintin başında araçları geçmek zorunda kaldım ve bu da lastikleri olumsuz yönde etkiledi."

"Lastiğin zirve noktasını kullanmak için bölümlerin başlangıcında zorlamam gerekiyordu. Dolayısıyla stintlerin ikinci kısmında hızlı olamadım."

Şampiyonada McLaren'ın Ferrari'yi geçmesiyle ilgili Sainz, "Bence McLaren'in performansı ve bizim performansımız göz önüne alındığında bizi geçmesi an meselesiydi."

"Onlar için oldukça kolay bir gün oldu. Biz de dördüncü ve altıncı olduk, ki bu da aşağı yukarı son üç ya da dört yarıştır bulunduğumuz yerdi."

"Şimdi başımızı öne eğme zamanı. McLaren ile mücadele edebilecek bir paket getirmek biraz zaman alacak."

"Yaz tatilinden sonraki ilk yarışa yetiştirebileceğimizi sanmıyorum ama umarım bundan kısa bir süre sonra bir şeyler buluruz ve aradaki farkı kapatarak mücadeleye geri döneriz." dedi.

Mercedes'ten korkup korkmadığı sorusuna, "Mercedes soğuk pistlerde ya da bizim gibi yarışı kazanabilecekleri pistlerde mücadeleye dahil oldular."

"Burası gibi diğer pistlerde onlarla başa baş görünüyoruz. Aynı zamanda, sekiz yarış önce nerede olduklarına ve şimdi nerede olduklarına bakarsak, bizi geride bıraktılar."

"Şimdi sıra bizim gelişim hedeflerimize ulaşmakta." cevabını verdi.