Sainz, McLaren'danki ilk yılından memnun

Carlos Sainz, Renault'dan ayrılmasının ardından bu yıl McLaren'a katıldı ve İngiliz ekiple ilk yılında 96 puan alarak şampiyonalayı altıncı sırada bitirdi.

Bu önemli bir başarıydı çünkü Red Bull'da yarışan Pierre Gasly ile Alex Albon ikilisini geride bıraktı.

Başlangıçta Sainz hakkında şüpheler olsa da, İspanyol sürücü Fernando Alonso'nun gidişinden sonra McLaren'da liderlik görevini iyi şekilde üstlenmiş gibi görünüyor.

“Bu kesinlikle her anlamda en iyi yıl oldu. Kendimi şimdi çok daha rahat bir ortamda hissediyorum. Bu bana ekstra huzur verdi."

“Başlangıçtan itibaren her şey çok iyi gitti. Kısa süre içerisinde işaretler giderek olumlu hale geldi."

"Beklentilerini karşıladım ve burada daha önce hiç yaşamadığım bir atmosferin olduğunu fark ettim. Bu, hem kış aylarında hem de sezon boyunca çok olumlu bir durumu yol açtı."

"Hemen bir şeyler yapmak zorunda değildim. Sözleşmem sayesinde daha uzun süreli düşünebiliyordum. Bu, yarışlarda bazı güzel performanslar göstermeme yardımcı oldu, daha önce görmemiş olabileceğiniz güzel geçişler yapmaya başladım."

"Evet, olumlu bir sezon ama daha fazlasını yapabiliriz. Hâlâ her şeyi daha iyi hale getirebileceğimizi düşünüyorum. Ama özellikle kendi açımdan bu yıl çok büyük bir adım attım. Bu açıdan daha da güçlü bir sürücü olabilmek adına çalışmaya devam etmeli ve her türlü ayrıntıya odaklanmalıyım."