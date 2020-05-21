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Formula 1 / Son dakika

Sainz: "Ferrari'de yarışmak özel olacak amaMcLaren'daki işim henüz bitmedi"

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Sainz: "Ferrari'de yarışmak özel olacak amaMcLaren'daki işim henüz bitmedi"
Ekleyen:
, Redacteur
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
21 May 2020 11:30

Carlos Sainz, galibiyet ve podyum savaşı vermek için sabırsızlandığını söylerken, McLaren'daki işinin henüz bitmediğini ve odak noktasının İngiliz ekip olduğunu söyledi.

Carlos Sainz, 2021 yılında Ferrari'de yarışacağını açıkladı ve bu açıklama, 2020 sezonu henüz başlamadan geldi.

İspanyol sürücü, bu yıl McLaren'la son yılını geçirecek ve İngiliz ekiple iyi bir iş yapmak istediğini söylüyor.

"Birisi bana Toro Rosso'da, Renault'da ve McLaren'da olacağımı ve bir yıl sonra Ferrari ile anlaşacağımı söylemiş olsaydı buna inanmazdım. Formula 1'de her zaman kötü ve iyi sürprizler var. Her şeye karşı hazırlıklı olmalısın ve kontrolünüz altında olanlara odaklanmalısınız. Her şeyinizi vermeli ve sonra bir şeyler olmasını ummalısınız."

“Hiç görüşme yapmadan, böyle bir anlaşma yapmak oldukça özel ve farklıydı. Babamla evdeydim ve menajerimle sürekli temas halindeydim. Sonunda her şey yolunda gitti. ”

“McLaren'e ve tüm ekibe bana yaptıkları her şey için gerçekten teşekkür etmeliyim. Onları tekrar görmek ve şahsen teşekkür etmek için sabırsızlanıyorum. Gerçekten Woking'e geri dönmek ve işe yeniden başlamak istiyorum. Ayrılış açıklamamdan sonra hayal kırıklığına uğrayacaklarını düşünmüştüm, ama çok tatlı mesajlar alıyorum.”

"İnsanlar mümkün olan en kısa sürede beni kırmızı tulumla görmek istiyor. Hemen podyumlar ve zaferler için savaşmamı istemelerini anlıyorum, ama şimdilik Ferrari'yi bir kenara bırakmak ve tamamen McLaren'e odaklanmak istiyorum. Burada iyi bir iş yapmak istiyorum."

"Woking'e geri döndüğümde Ferrari anlaşmamı bir çekmeceye koyacağım ve sadece McLaren'ı düşüneceğim. Çünkü bana karşı hep çok iyi oldular. Beni tebrik ettiler, benim için mutluydular. Bunu unutamam ve takımla mümkün olan en iyi şekilde ayrılmak istiyorum. McLaren'ı en iyi şekilde bırakmak harika olur. Ana hedefim bu."

"Önümde maksimum konsantrasyon gerektiren uzun bir yıl var ve McLaren'e duyduğum sevgiyi eklerseniz, ödevimi iyi şekilde yapmak istiyorum. Henüz işlerimiz bitmedi."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Carlos Sainz , Sebastian Vettel Şimdi al
Takımlar Ferrari Şimdi al , McLaren Şimdi al
Editör Mike Mulder

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